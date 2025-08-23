Aduanas incauta 68 sobres de cocaína ocultos en las costuras de un vestido

Durante una fiscalización de envíos y paquetes de comercio electrónico en el Aeropuerto de Santiago, la Aduana Metropolitana detectó 600 gramos de droga oculta en las costuras vestido.

El director de Aduanas, Rodrigo Díaz, explicó que el hallazgo se originó porque la encomienda llamó la atención de un perro detector de drogas.

“Posteriormente, se revisó con un equipo de rayos X y se logró apreciar la existencia de irregularidades en esta prenda. Examinada en detalle, se determinó la presencia de sobres color negro. En total, 68 sobres con un polvo blanco que realizadas las pruebas de campo se pudo determinar que se trataba de cocaína”, informó Díaz.

Desde Aduanas advirtieron que “este caso demuestra una vez más que el crimen organizado busca formas ingeniosas para intentar burlar los controles en las fronteras, por lo que la capacitación constante de los fiscalizadores de Aduanas resulta crucial para poder identificar e interceptar los envíos sospechosos".

Los antecedentes fueron remitidos a la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Briant) de la Policía de Investigaciones, por orden del Ministerio Público.