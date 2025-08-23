SUSCRÍBETE
Diputados destacan recaptura de reos fugados en Valparaíso y exigen reforzar medidas de seguridad

Los internos Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda fueron detenidos alrededor de la 01:00 am en un peaje de Vallenar, Región de Atacama,

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En la madrugada de este sábado, las autoridades capturaron a los tres reos que se habían fugado el jueves 14 de agosto del Centro Penitenciario de Valparaíso. Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda fueron detenidos alrededor de la 01:00 am en un peaje de Vallenar, Región de Atacama, junto al chofer que los trasladaba.

Los tres internos habían escapado ocho días antes cortando los barrotes de sus celdas y utilizando una tirolesa artesanal que conectaba el techo de un módulo con un vehículo que los esperaba fuera del penal. Tras su captura, se anunció que serían trasladados al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas), en Santiago.

A raíz de la detención, parlamentarios de la zona valoraron la labor de Carabineros y la Fiscalía, y llamaron a reforzar la seguridad penitenciaria.

El diputado Hotuiti Teao destacó la recaptura, afirmando que esta “devuelve en parte la tranquilidad a las familias de la Región de Valparaíso, sin embargo, expresó que ”este hecho vuelve a evidenciar una falencia que hemos denunciado reiteradamente: la urgente necesidad de contar con una cárcel de máxima seguridad en nuestra región, solicitud que venimos planteando desde julio del año pasado”.

“En enero, la Seremi de Justicia comprometió la creación de más de 2 mil plazas penitenciarias para enfrentar el hacinamiento, sin que hasta hoy exista claridad sobre su cumplimiento. Lo mismo ocurre con las mejoras en salud mental para los funcionarios de Gendarmería, que siguen enfrentando condiciones extremas sin apoyo adecuado”, agregó.

A su vez, diputada Camila Flores (RN), también valoró la labor de Carabineros, y advirtió la peligrosas de los internos, señalando que “esta gente no puede tener ningún tipo de beneficio penitenciario, ninguno, ni visitas ni nada”.

“Tienen que morir en la cárcel por no solamente haberse fugado de la misma, sino que por los delitos que cometieron, que son de alto nivel, son violentísimos”, aseveró.

Flores también criticó la gestión de Gendarmería, manifestando que “la institución requiere modificaciones fuertes”, como dejar de pertenecer al Ministerio de Justicia y ser traspasada a Defensa o Seguridad.

Por su parte, el diputado Andrés Longton (RN) destacó la coordinación de la Fiscalía y Carabineros y pidió medidas adicionales, señalando que “le hemos oficiado al Ministro de Justicia para que estos tres asesinos no vuelvan a la misma cárcel en Valparaíso, que queden separados en distintas cárceles y que sean de máxima seguridad”.

Finalmente, el diputado Jorge Brito (FA) advirtió sobre los riesgos del sistema penitenciario, calificando a la cárcel de Valparaíso como ”una bomba de tiempo"

“En años anteriores, en promedio, se escapa un reo al año, lo que es inaceptable, pues nos pone en peligro a todas y a todos. Así, tan importante como su recaptura es que la Fiscalía y el Poder Judicial actúen como corresponde y no permitan que vuelvan a pisar la calle por los riesgos que significan para todo el país”, sentenció.

