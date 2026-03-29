Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por precipitaciones y tormentas eléctricas que afectarán a la zona norte del país durante los próximos días, en un fenómeno asociado a la denominada Alta de Bolivia.

De acuerdo con el reporte, las condiciones se extenderán entre este domingo 29 de marzo y el viernes 3 de abril, impactando principalmente a sectores de precordillera y cordillera en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Según el organismo, se prevé la presencia de tormentas eléctricas recurrentes, especialmente durante las tardes y noches, con eventos que podrían mantenerse de forma continua por varios días en algunas zonas del Norte Grande.

Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país Tendencias / La Tercera

El informe también advierte sobre precipitaciones de carácter “normal a moderado”, con montos que podrían superar los 10 milímetros en ciertos sectores. En particular, se estiman acumulaciones entre 5 y 10 mm en la precordillera y hasta 13 mm en áreas cordilleranas de Arica y Parinacota, mientras que en Tarapacá podrían registrarse cifras similares en zonas altas.

La DMC explicó que este tipo de aviso se emite cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un nivel de severidad moderada, potencialmente riesgosos para la población, por lo que llamó a mantenerse informados y tomar precauciones.

Estas condiciones responden a la inestabilidad atmosférica provocada por la Alta de Bolivia, fenómeno habitual en esta época del año que genera lluvias estivales en el norte del país, particularmente en zonas cordilleranas.

Con este escenario, las autoridades monitorean la evolución del sistema, mientras no se descartan ajustes en el pronóstico en función del comportamiento de las condiciones climáticas en los próximos días.