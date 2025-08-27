Ahora se suma la RM: licencia de conducir digital se implementará desde septiembre en todo el país

“Es el cambio más importante que tendrá este documento”. Así calificaron desde el Ministerio de Transportes la incorporación del formato digital en la licencia de conducir. La modalidad se ha estado sumando desde inicios de 2025 de forma segmentada en el país, y ahora es el turno de la Región Metropolitana.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, acompañado del subsecretario de la cartera, Jorge Daza y la secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Renata Infante, dieron el vamos a la incorporación del documento digital en la capital.

La licencia de conducir se ha estado entregando en formato físico y digital desde enero de este año en las regiones de Aysén y Tarapacá, posteriormente se sumaron otras regiones hasta llegar a la RM.

“El proceso ha funcionado bastante bien, por supuesto que ha habido momentos en que hemos tenido que ir corrigiendo algunos elementos y se agrace hacer los procesos de forma gradual”, señaló el ministro.

En concreto, desde el 1 de septiembre las personas que saquen por primera vez su licencia o la renueven en cualquiera de las 52 comunas de la RM recibirán el documento en formato físico y digital.

“Vamos a llegar a la RM con un aprendizaje, con experiencia y al mismo tiempo destacar que se ha tomado contacto con las direcciones del tránsito de estas 52 comunas para poder realizar las capacitaciones correspondientes y resolver y anticiparse a los problemas que se presentaron en algunas de las comunas en las etapas preliminares de este proceso”, sostuvo Muñoz.

En cifras, desde el 15 de enero hasta el 25 de agosto de este año, se han emitido 117.551 licencias de conducir digitales en todo Chile. Además, 15.477 personas están ocupando la aplicación Licencia Digital, es decir, esas personas habilitaron el documento por medio de esa vía.

Respecto a la incorporación del formato, el ministro explicó que el “ proceso para sacar la licencia va a ser exactamente el mismo que teníamos antes" .

“La única diferencia es que en vez de entregarle una licencia de conducir tradicional como teníamos hasta acá, se va a empezar a entregar una que trae el QR y al mismo tiempo se le va a facultar la posibilidad, a través de la app y por medio de clave única, de bajar la licencia de conducir digital en el teléfono celular”, sostuvo.