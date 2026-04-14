Alcalde Alessandri denuncia amenazas de tiroteo en colegios de Lo Barnechea y anuncia sanciones

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, denunció amenazas de tiroteo en colegios de la comuna, situación que se ha replicado en varios establecimientos del país.

Por lo mismo, para enfrentar el hecho, el jefe comunal anunció medidas de control, sanciones y apoyo a las comunidades educativas.

En concreto, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad en coordinación con Carabineros, direcciones de los colegios y equipos municipales.

Por su parte, el alcalde Alessandri condenó con firmeza estos hechos, señalando que “se trata de situaciones graves que generan temor en estudiantes, apoderados y docentes, y que no serán toleradas bajo ninguna circunstancia”.

“Esto no es una broma, es una amenaza que tiene aterrada a la comunidad escolar. En Lo Barnechea no vamos a mirar para el lado: vamos a investigar, identificar a los responsables y aplicar todas las sanciones que correspondan. Y si hay que expulsar, no me va a temblar la mano”, zanjó Alessandri.

“Prefiero que me critiquen por ser duro, a ser recordado como un alcalde que no hizo nada mientras se instalaba la violencia en los colegios. Aquí se protege a los estudiantes y profesores, no a quienes juegan con el miedo”, agregó.

Con ello, añadió: “ Ya activamos protocolos con Carabineros, estamos revisando cámaras y no descartamos ninguna medida : suspensión, expulsión y acciones legales si corresponde. El que amenaza con un tiroteo no está jugando, está cometiendo un hecho gravísimo y va a tener consecuencias.”

En paralelo, el municipio anunció un conjunto de medidas inmediatas y otras de mediano plazo para combatir este tema.

En detalle, se instruyó la realización de sumarios internos en los establecimientos involucrados, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y aplicar las sanciones más estrictas que permitan los reglamentos escolares. También, se evaluará la presentación de acciones legales en caso de acreditarse delitos.

No solo eso, el alcalde llevará la propuesta de adquisición de detectores de metales al consejo municipal, y por último, se reforzará el trabajo con equipos de convivencia escolar y se dispondrá apoyo psicológico para estudiantes, docentes y comunidades educativas afectadas.