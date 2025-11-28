Alcalde de Alto Hospicio queda en libertad

El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, detenido en el marco de una investigación de la Fiscalía de Tarapacá por una denuncia de agresión sexual en contra de una mujer adulta, quedó en libertad este viernes.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, explicó que por el momento no es posible formalizar al imputado por un delito en específico, ya que es necesario realizar mayores diligencias.

“Por ahora, el Ministerio Público no se encuentra en condiciones de formalizar al alcalde de la ilustre municipalidad de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, pero se siguen realizando diligencias de investigación para determinar la existencia del hecho y la participación del imputado en su calidad de autor”, explicó la persecutora.

Steinert destacó que “lo importante es que el Ministerio Público, específicamente a través de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Tarapacá, sigue en contacto permanente con la víctima para cubrir todas sus necesidades y darle protección”.

La persecutora precisó que el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio “otorgó como medida cautelar previa, la prohibición del imputado de acercarse o comunicarse con la víctima en cualquier forma”.

Las diligencias investigativas continúan desarrollándose bajo reserva en una labor coordinada con la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones.

El municipio, en tanto, emitió un comunicado este jueves sobre la situación señalando que la presunta responsabilidad de la autoridad “deberá determinarse en tribunales”.

“La Municipalidad de Alto Hospicio mantiene sus labores al servicio de la comunidad, de manera normal”, informaron.