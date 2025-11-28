BLACK SALE $990
    Nacional

    Patricio Ferreira: DC suspende militancia de alcalde de Alto Hospicio ante denuncia por agresión sexual

    "Esa es la regla que siempre hemos adoptado y más si se trata de hechos constitutivos de delito de esta gravedad", indicó Alejandra Krauss. La autoridad municipal debe pasar a control de detención al mediodía.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Este viernes, al mediodía, se realizará la audiencia de control de detención del alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira.

    La autoridad fue detenida por Carabineros este jueves, en el marco de una investigación de la Fiscalía de Tarapacá por una denuncia de agresión sexual.

    Ferreira integra las filas de la Democracia Cristiana, partido que optó por suspender su militancia ante esta indagatoria, en el marco de un procedimiento disciplinario que se abre por oficio en la colectividad.

    Así lo indicó la secretaria general de la tienda falangista, Alejandra Krauss, en entrevista con Tele 13 Radio.

    “Esa es la regla que siempre hemos adoptado y más si se trata de hechos constitutivos de delito de esta gravedad, que para nosotros, además, la víctima siempre, siempre, va a ser lo primordial”, señaló Krauss.

