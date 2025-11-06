OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Alcalde de Peñalolén en pie de guerra contra mafias chinas y se querella por casinos ilegales

En cuatro locales comerciales se detectaron 179 máquinas de azar ilegales. En los recintos se vendía alcohol sin patentes y eran administrados por ciudadanos chinos. "No vamos a permitir que mafias de origen chino ni ningún grupo opere al margen de la ley", afirma el alcalde Miguel Concha (FA).

Juan Pablo AndrewsPor 
Juan Pablo Andrews
El alcalde Miguel Concha (FA). JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Cinco hechos son lo que se relatan en la querella que presentó la Municipalidad de Peñalolén por la detección de casinos ilegales en la comuna que estarían siendo administrados por ciudadanos chinos.

Se trata de recintos ubicados en dos puntos de Avenida Grecia y Avenida San Luis, hasta donde llegaron inspectores municipales entre abril y septiembre. Allí detectaron máquinas sin certificación, apostadores y venta ilegal de alcohol.

En inspecciones posteriores los funcionarios municipales además pudieron percatarse que los locales que habían sido clausurados fueron reabiertos, quebrantando los sellos municipales.

Esos antecedentes son los que el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), expuso en una querella por los delitos de administración de casa de apuesta y azar ilegal y rotura de sellos, que ingresó este jueves en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago. En la acción penal se logró identificar a dos sujetos de nacionalidad china: Ahou Haiqing y Zheng Yu Anwen.

Hechos

En la querella del alcalde Concha se señala que el 10 de abril los funcionarios llegaron hasta un local comercial ubicado en Av. Grecia 6793, administrado por Haiqing. Allí constataron que existía actividad comercial sin autorización y además la operación de 42 máquinas electrónicas de azar, “las cuales no contaban con la respectiva certificación ni informe de la Superintendencia de Juegos y Casinos”.

El 10 de agosto los funcionarios llegaron hasta un local cercano, en Av. Grecia 6724, donde hay un minimarket de nombre Wanda. Allí constataron que existía actividad comercial sin autorización y que tenían 10 máquinas electrónicas de azar sin certificación.

“En dicho lugar se encontró alcohol que era comercializado de forma clandestina a los apostadores, dando cuenta que en dicho lugar funcionaba un verdadero casino con una actividad comercial variada, incluyendo las apuestas en juegos de azar”, se lee en la querella.

Ese mismo día los inspectores se percataron de que el local clausurado en abril seguía funcionando y que ahora tenían 54 máquinas. Luego, el 24 de septiembre los funcionarios llegaron hasta un local ubicado en Avenida San Luis 5872, que era administrado por sujetos que al ver a los inspectores dejaron el lugar. Allí encontraron 26 máquinas ilegales y, según la acción penal, también se produjo una rotura de sellos.

El 24 de septiembre, asimismo, en un local colindante detectaron 47 máquinas de azar. En la querella se pide citar a declarar a los 10 funcionarios municipales que participaron en estas labores. Aparte de los sujetos identificados, la acción penal apunta contra todos quienes resulten responsables.

JAVIER TORRES/ATON CHILE

Guerra contra mafias chinas

La querella de Concha implica un primer paso judicial por parte de la municipalidad para combatir estas actividades ilícitas. “En Peñalolén no vamos a permitir que mafias de origen chino ni ningún grupo opere al margen de la ley. Estos casinos clandestinos funcionan sin regulación, a vista y paciencia de todos, en avenidas principales, con total impunidad y sin ningún escrúpulo”, dice Concha a La Tercera.

“Además, son focos de consumo de alcohol y otras actividades irregulares que estamos revisando desde el municipio. Presentamos esta querella porque no vamos a tolerar que se vulneren las normas ni que se ponga en riesgo la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos”, agregó el alcalde frenteamplista.

Tal como ha ocurrido en otro tipo de investigaciones, como las del barrio Meiggs, los ciudadanos chinos argumentaron no entender el idioma. “Los administradores de estos locales en cada fiscalización se escudan en que no entienden el español. Lo único que deben entender es que no pueden hacer negocios que no están permitidos a costa de la vida de barrio en Peñalolén”, afirma el alcalde.

Más sobre:PeñalolénCiudadanos chinosCasinos ilegales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres

Carolina Tohá graba mensajes de campaña para candidatos del Socialismo Democrático

La agenda con miras a la ONU de Michelle Bachelet durante la COP30

“No puede ser una vitrina personal”: la creciente tensión en asociación de municipios presidida por Gustavo Alessandri

Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

Trama bielorrusa parte IV: las contradicciones de los conservadores Najle y Yáber para justificar por qué pagaron $45 millones a Migueles

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

3.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

4.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

5.
Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres
Chile

Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres

Carolina Tohá graba mensajes de campaña para candidatos del Socialismo Democrático

La agenda con miras a la ONU de Michelle Bachelet durante la COP30

Ventas de autos de lujo pierden brillo y velocidad en 2025: el opaco desempeño de Ferrari y Porsche
Negocios

Ventas de autos de lujo pierden brillo y velocidad en 2025: el opaco desempeño de Ferrari y Porsche

El evento empresarial en el que reaparecerá el exministro de Hacienda, Mario Marcel

El riesgo país de Argentina sigue cayendo y analistas creen que perforará una importante barrera

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

Christiane Endler nuevamente es nominada a los Premios The Best de la FIFA
El Deportivo

Christiane Endler nuevamente es nominada a los Premios The Best de la FIFA

El duro castigo a Everton por la invasión de sus hinchas ante la UC en medio de la pelea por no descender

Alerta en Sevilla: el club establece nuevos plazos de recuperación para la lesión de Alexis Sánchez

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana
Cultura y entretención

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán

Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita
Mundo

Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

Israel comenzará a reducir sus fuerzas de reserva en Gaza, según funcionarios

Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
Paula

Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años