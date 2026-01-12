SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Alcalde de San Antonio detalla las etapas del desalojo de la megatoma

    Omar Vera explicó que una de las parcelas que debía ser desalojada no tenía ocupantes, lo que facilitó su intervención. Además, afirmó que esta primera etapa debería terminar durante esta semana.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Foto: Juan González/Aton Chile. JUAN GONZALEZ/ATON CHILE

    Con un amplio despliegue policial, la mañana de este lunes inició el desalojo de la megatoma de San Antonio, emplazada en el cerro Centinela, en la Región de Valparaíso. Si bien, el operativo fue anunciado con anticipación, la jornada no estuvo exenta de incidentes.

    En una entrevista con Mega, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, realizó un balance sobre la situación, afirmando que las maquinarias ya están listas y “se está a la espera que Carabineros asegure el perímetro para generar los puntos topográficos e iniciar el proceso de cierre”.

    En la instancia, el jefe comunal afirmó que la primera fase del desalojo consiste en despejar el perímetro constituido por las parcelas 11, 13 y 15 del cerro Centinela. Está contemplado que este proceso se extienda durante toda la semana.

    Respecto a la parcela 11, el alcalde aseguró que se encuentra sin ocupantes, por lo que los esfuerzos se están centrando en las parcelas 13 y 15.

    Vera explicó que “aquellas familias que cumplan requisitos de subsidio habitacional pueden relocalizarse por sus propios medios en el terreno que está expropiando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo”. De lo contrario -indicó- “aquellos que no cumplan requisitos tienen que desalojar y retornar a sus lugares de origen”.

    Una vez terminada la primera fase, el operativo se extendería al sector “Bosques del mar”, eso sí, las fechas de desalojo dependerán del avance del perímetro, considerado los tres primeros sectores desalojados del cerro Centinela.

    Cabe recalcar que, al interior de la megatoma, había presencia de narcotráfico, vehículos de alta gama e incluso maquinaria pesada.

    “Dentro de la toma hay establecimientos comerciales, la gente está tomada o colgada del tendido eléctrico y han perforado una matriz para poder abastecerse en materia de agua potable”, afirmó el alcalde.

