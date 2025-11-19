Alcalde Desbordes tras nuevo operativo en barrio Meiggs: “Vamos a erradicar los toldos azules”

El alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, se refirió durante la jornada de este miércoles al nuevo operativo para el retiro de toldos azules realizado en barrio Meiggs, apuntando que “vamos a erradicar los toldos azules”.

Según señaló el alcalde tras el operativo realizado en horas de la madrugada que permitió el retiro de toldos azules que se habían instalado en el sector, “el barrio Meigs va a ser recuperado. No vamos a permitir los toldos azules. Vamos a erradicar los toldos azules durante todos estos años e mi gestión”.

A través de un comunicado, desde la Municipalidad de Santiago detallaron que en el operativo trabajaron cerca de 85 funcionarios policiales. Además a raíz del hecho no resultaron funcionarios policiales o municipales lesionados.

De acuerdo a lo que informaron el operativo se realizó luego de detectar a través de drones municipales la instalación de toldos durante la madrugada.

El operativo además dejó tres personas detenidas.

Según recoge el comunicado, el alcalde destacó el trabajo realizado en el sector señalando que "las zonas recuperadas están funcionando perfecto: hay más ventas, más seguridad y no hemos tenido un solo delito en meses. Ese es el modelo que vamos a seguir implementando, y no vamos a permitir que los toldos azules se desplacen de un punto a otro".

"Quien quiera trabajar debe formalizarse: arrendar un local, pagar impuestos y competir de manera justa con los comerciantes establecidos. Lo ilegal en la calle no lo vamos a autorizar a nadie”, agregó.