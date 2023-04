Alcalde Vodanovic anuncia investigación sumaria contra funcionaria municipal por dichos sobre FF.AA

Durante la mañana de este sábado, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, anunció que se abrirá una investigación sumaria contra la directora de Tránsito Municipal, Anaí Muñoz, quien en 2021 expresó polémicas declaraciones en contra de las Fuerzas Armadas.

“Los milicos podrían salir libremente a la calle. Sabemos que esto no va a traer nada bueno. Bueno, en realidad cualquier uniformado, yo voy a insistir con mi teoría respecto de los uniformados, es una restructuración urgente lo que se requiere con esas escuelas de formación inhumanas, retrógradas”, dijo Muñoz en el video.

Las declaraciones se dieron en agosto del 2021 durante el programa “Maipucinas al poder”, en donde la funcionaria afirmó que los integrantes de las fuerzas militares del país son “asesinos, descriteriados, y todo lo que les pueda decir y me da lo mismo que me digan lo que me digan y que después me toque trabajar con los inculiables, porque no tengo otra palabra para ellos”.

En este contexto el jefe comunal de Maipú señaló a través de Twitter: “Quiero manifestar mi más profundo rechazo frente a los dichos emitidos por la directora de tránsito de nuestra municipalidad, y hacer públicas las disculpas institucionales que ayer ofrecimos a fuerzas armadas y policías. Instituciones que valoramos y respetamos profundamente”.

Además, explicó que “la directora es funcionaria de carrera con 22 años trabajando en el municipio, y que llegó a su puesto vía concurso público. Como alcalde no tengo las facultades para desvinculada ni solicitar su renuncia. Sin embargo, ella ayer ofreció disculpas y arrepentimiento por lo dicho”, agregó.

Es así como precisó el alcalde Vodanovic: “Si bien el video fue dado a conocer ayer, hemos detectado que este fue grabado y publicado el año 2021, fuera de horario laboral y de dependencias municipales; sin embargo, he instruido iniciar una investigación sumaria para determinar posibles faltas y sanciones a aplicarse”.

“Como municipios velaremos siempre por el respeto y la fraternidad entre personas e instituciones, en ánimo de fortalecer la democracia y la vida en común. Seguiremos trabajando arduamente y en conjunto a las FFAA y policías por el bien de nuestra comunidad”, cerró el alcalde de Maipú-

Incluso el excandidato presidencial, José Antonio Kast se refirió al tema, pidiendo al alcalde Vodanovic la destitución de Muñoz. “No es aceptable que la funcionaria pública opine así de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden”, aseguró.