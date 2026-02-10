Alcaldes advierten nudos en la ley de seguridad municipal por inhabilidades de fiscalización para inspectores

La publicación en el Diario Oficial es el último paso que tiene la Ley de Seguridad Municipal para convertirse en una normativa vigente, luego de haber sido promulgada el viernes pasado. La nueva regulación tiene un avance en materia de darle más atribuciones a los municipios para el combate a la delincuencia municipal, especialmente a sus inspectores municipales.

Y si bien los alcaldes han celebrado su despacho desde el Congreso Nacional, lo cierto es que algunos ya han comentado algunas imperfecciones que podrían afectar, especialmente a comunas más vulnerables.

Una de ellas es la que guarda relación con inhabilidades o prevención de conflicto de intereses en los directores de seguridad de las municipalidades. La normativa establece que existen incompatibilidades entre ser inspector y a la vez tener negocios -o ser pariente de alguien poseedor de negocios- en un área que esté sujeta a la fiscalización municipal .

En lo específico, el artículo 14 de la nueva ley habla de que “será incompatible con el ejercicio de funciones de director de seguridad municipal e inspector de seguridad municipal ser dueño, poseer, mantener, o desempeñarse por sí o a través de terceras personas en negocios, empresas comerciales o cualquiera otra actividad incompatible con la fiscalización que les corresponda realizar en la comuna”.

Dicha incompatibilidad además se extiende al “caso que el inspector o inspectora de seguridad municipal se encuentre ligado por matrimonio o unión civil, por parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, o adopción, a una persona que sea dueña, posea o mantenga negocios, empresas comerciales o cualquier otra actividad incompatible con la fiscalización que le corresponda realizar”.

Un jefe comunal del sector oriente sostiene que para las comunas del barrio alto probablemente no sea un problema, ya que es difícil que algún inspector municipal tenga negocios en la misma comuna . Pero que ello eventualmente podría ocurrir en comunas más vulnerables, donde habría más probabilidad de que inspectores tengan parientes con negocios en la misma zona.

Seguridad municipal.

La opinión de alcaldes

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, dice que “la incompatibilidad del artículo 14 puede ser excesiva en comunas vulnerables, donde es común que inspectores tengan familiares con negocios locales. “En vez de debilitar la fiscalización con trabas difíciles de aplicar, una solución más realista sería exigir una declaración de intereses estricta, que inhabilite a los inspectores solo en las áreas donde ellos o sus parientes tengan vínculos económicos. Así se resguarda la transparencia sin paralizar la gestión municipal”, señala.

Su par de La Florida, Daniel Reyes, recalca que “hoy lo más urgente es contar con el reglamento que permita implementar correctamente la nueva Ley de Seguridad Municipal. Sin esa bajada operativa, se vuelve muy complejo aplicar las inhabilidades de manera clara y justa, especialmente en comunas donde existe una alta cercanía social y territorial . Los municipios somos la primera línea en materia de seguridad y necesitamos reglas claras para ejercer ese rol con responsabilidad y eficacia”.

Agrega que “el resguardo de la probidad es un principio irrenunciable y compartido, pero debe ir de la mano de una implementación realista que no termine debilitando la capacidad fiscalizadora municipal. Por eso, insistimos en que la dictación del reglamento es urgente y necesaria para que esta ley pueda ponerse en marcha de manera efectiva”.

Los alcaldes de San Bernardo, Independencia, La Florida, Huechuraba, Lo Barnechea y Zapallar.

En Huechuraba, su alcalde, Maximiliano Luksic, dice que “de las soluciones aplicables, se podría exigir a inspectores una declaración de intereses que los inhabilite en ciertas áreas en las que exista conflicto de interés . Sin embargo, en Huechuraba hemos optado que para cargos de mayor exposición, como es el caso de inspectores y patrulleros, no se cuente con personal que reside en la misma comuna. Esto es tanto para evitar incompatibilidades y presiones, como para resguardar la integridad del propio funcionario".

Desde Independencia, el alcalde Agustín Iglesias sostiene que “la medida es excesiva. Entiendo el espíritu de la ley que busca prevenir que inspectores no fiscalicen a familiares o negocios propios, pero para comunas pequeñas esto puede dificultar mucho la contratación de equipos. Parece más prudente una declaración jurada de intereses que le dé conocimiento a la dirección para que quede inhabilitado de fiscalización a locales comerciales específicos”.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, agrega que “respecto del artículo 14, sobre inhabilidades e incompatibilidades, creo que es importante que exista claridad y sentido de realidad. No es un caso aislado que funcionarios municipales, incluidos los inspectores de seguridad, que son quienes se ven directamente afectados en esta ocasión, tengan familiares con patentes comerciales o actividades económicas de larga data en la comuna, muchas de ellas anteriores a su ingreso al municipio. En este sentido, es de vital importancia que el reglamento precise bien su alcance”.

Una opinión distinta tiene el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, quien sostiene que “a mí me parece razonable que exista esta incompatibilidad, incluso en comunas más vulnerables, populares o comunas pequeñas, tiene que existir una incompatibilidad, y más aún en esas comunas, que entre todos se conocen. Una situación parecida puede pasar en la comuna de Lo Barnechea, que tiene un sector done hay familias que fundaron la comuna y son entre todos conocidos. Me parece razonable sobre todo en los tiempos que corren”.

En esa misma línea, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, sostiene que “el trabajo que hacen los inspectores municipales es muy delicado, especialmente en materia de probidad, por lo tanto debemos hacer un esfuerzo y subir el estándar y profesionalizar esta labor porque estamos expuestos a nuevos desafíos. Este nuevo mecanismo de protección ayudará a evitar que se generen situaciones no deseadas y ayudará a enfrentar eventuales casos de corrupción . Apoyamos que existan inhabilidades para ejercer el cargo cuando tengan ellos o familiares negocios sometidos a la fiscalización”. En esa línea es que la ACHM llevará una academia de formación y capacitación para los inspectores".

La Ley de Seguridad Municipal presenta avances en temas como labores preventivas y fiscalizadoras, además de incorporar agravantes penales por agresión a inspectores y de dar facilidades para dotarlos de elementos defensivos.