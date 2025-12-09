Congreso despacha Ley de Seguridad Municipal: inspectores podrán usar pistolas taser, controlar identidad y decomisar comercio ambulante

La tarde de este martes la Cámara de Diputados despachó en tercer trámite constitucional el proyecto de Ley de Seguridad Municipal ingresado por el gobierno en mayo de 2023. La nueva normativa contempla una serie de modificaciones a la actual legislación para entrega un rol de “coadyuvantes” de las policías a los inspectores de seguridad municipal.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, destacó que " lo que hace este proyecto de ley es que regulariza y establece un conjunto de estándares para el funcionamiento de los municipios en materia de seguridad municipal , tanto en prevención como en las competencias coadyuvantes con la policía. Un acuerdo transversal, es que el rol esencial de los municipios está ahí y esto no constituye policía municipal".

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Esta normativa, que queda a un paso de ser ley, representaba una demanda de los alcaldes desde el inicio de la tramitación del proyecto que originalmente encabezó el exsubsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y, por lo mismo, fue celebradas por los jefes comunales, quienes llegaron hasta el Congreso para ver la votación como por ejemplo Claudio Castro o Karina Delfino. El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri -quien también llegó hasta la sede legislativa-, afirmó que “hoy gana Chile y gana el municipalismo”.

Durante el trámite final en el Congreso, si bien fueron acogidas las enmiendas del Senado, la bancada del Partido Republicano pidió dos votaciones separadas, es decir, que determinados artículos se voten sin el conjunto del texto.

Los acápites tenían que ver con la capacitación que tendrían los guardias -del cual se abstuvieron- y cómo se iban a distinguir los directores de guardia. En este último, votaron en contra. De igual manera, ambos artículos fueron visados.

El nuevo rol de los municipios

La nueva legislación, tal y como destacó el ministro Cordero, introduce cambios a la operatividad de los municipios en materia de seguridad. En ese sentido, la nueva ley entregará un rol formal al director de Seguridad Municipal, estipulando funciones, requisitos y deberes.

Además la normativa estipula la creación de un Comité Operativo de Seguridad que liderará cada alcalde junto a instituciones como Carabineros, la PDI y la Fiscalía. Junto con eso, se actualizará el Consejo Comunal de Seguridad Pública y el Plan Comunal de Seguridad Pública en cada gobierno local.

Guardias municipales realizan rondas de prevención en el centro de Santiago. Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

Por otro lado, también se regula uno de los requerimientos que hasta ahora hacían los alcaldes y que corresponde a la posibilidad de contratar a los funcionarios de seguridad a través del Código del Trabajo , algo que hasta ahora no se podía. También se reguló la posibilidad de que las asociaciones de municipios, agrupados, puedan contratar personal para estas funciones.

Otro de los cambios que establece la normativa aprobada este martes por el Congreso es la regulación de los sistemas de televigilancia, la integración de los datos de delitos comunales, entre otros aspectos regulatorios de dicha materia.

Igualmente el proyecto también generará un incremento en los presupuestos, ya que la Subsecretaría de Prevención del Delito destinará $ 5.100 millones a elementos de seguridad para los inspectores de seguridad municipal, así como también se ampliarán los recursos provenientes del royalty minero y que se destinarán al Fondo Común Municipal para seguridad.

¿Qué puede hacer un inspector de seguridad?

La nueva Ley de Seguridad Municipal también permitió formalizar el trabajo de los inspectores, así como también especificar las labores que puede realizar, despejando las dudas que existían hasta ahora respecto a las competencias de cada uno.

Dado que la ley entrega un rol de “coadyuvantes” de las policías, los inspectores de seguridad municipal realizarán funciones de vinculación con la comunidad, podrán realizar patrullajes preventivos , dirigir el tránsito, auxiliar víctimas de delitos flagrantes, televigilancia, colaborar rescatando animales, incautar comercio ambulante, requerir identidad, labores de fiscalización e inspección y detener en flagrancia.

Guardias municipales realizan rondas de prevención en el centro de Santiago. Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

Si bien las anteriores son las funciones autónomas, existen otras que acciones que podrán realizar sólo junto a la policía . En este listado están los patrullajes mixtos, colaborar con la policía uniformada en revisar medidas de protección de víctimas de violencia intrafamiliar (VIF), controlar el consumo de alcohol y drogas en la vía pública y colaborar en el control de identidad. Por último, la ley también estipula que los municipios podrán operar conjuntamente ante actos masivos.

Taser para los inspectores

Uno de los hechos que generó mayor discusión durante los más de dos años de tramitación de la Ley de Seguridad Municipal fueron los elementos de seguridad que podrían o no utilizar los inspectores.

Según se aprobó en la nueva ley, los inspectores podrán utilizar elementos de protección y defensa como chalecos, cascos, bastones, esposas, gas pimientas y “elementos de pulsión eléctrica”, esto último corresponde a pistolas eléctricas, más conocidas popularmente como “taser”, debido a una de las marcas que las comercializan.

Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Todos estos elementos, antes de poder ser utilizados, deberán ser certificados y estipulados en un reglamento que deberá elaborar el Ejecutivo.

“ La norma finalmente quedó establecida para medios defensivos, incluyendo medios de impulso eléctrico , y cuya regulación quedó encomendada al reglamento, estableciendo los criterios y los estándares para su uso”, afirmó Cordero respecto al uso de las taser.

Por último, también se estipuló que los inspectores de seguridad contarán con seguros de vida y se incluyó como agravante de delito las agresiones a dichos funcionarios.