Alcaldesa de Ñuñoa tras balacera en mall: “Nos inquieta que haya personas con este nivel de violencia sueltas en las calles”

La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, lamentó el asalto registrado este sábado en un centro comercial de la comuna y confirmó que los delincuentes, tras su huida, cambiaron de vehículo para evitar ser capturados.

Fue durante este sábado que un grupo de seis sujetos ingresó a una tienda de tecnología del mall Portal Ñuñoa, en la intersección de las avenidas Macul con Grecia, donde tras cometer el ilícito se inició una balacera, la cual no dejó personas lesionadas.

Si bien un trabajador resultó lesionado, fue por un golpe en su cabeza. En el lugar se desplegó personal policial, para poder recabar mayores antecedentes y también concurrieron al ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos.

“Este es un hecho gravísimo, de la máxima gravedad, que afortunadamente, gracias al Plan de Prevención, Carabineros estaba acá y eso permitió responder mucho más rápidamente ante una situación que se volvió de muy alta peligrosidad”, aseveró la jefa comunal.

“Tenemos que agradecer a la Santísima Providencia que no hay nadie muerto, que no hay nadie fallecido, no hay lesionados graves. Hay lesionados, pero no lesionados graves por armas o por disparos”, añadió al respecto.

Por otra parte, Ríos se refirió a la situación de seguridad en la comuna, afirmando que se “ha desmejorado de manera importante especialmente en el sector oriente, donde está también este mall. Es parte de un fenómeno que hemos visto, donde las armas ya sean legítimas o de fogueo son parte del día a día de la delincuencia en nuestra comuna y, por lo tanto, lo que requerimos es más apoyo”.

Sobre el actuar de los delincuentes, la alcaldesa Emilia Ríos entregó detalles, afirmando que “a través de cámaras, logramos detectar que estos individuos huyeron hasta Grecia, cambiaron de vehículo y, por supuesto, vamos a seguir recabando toda la información de todas las cámaras que podamos tener para poner a disposición evidencia para la pesquisa”.

“Acá nos inquieta, no solamente a la Municipalidad sino que a todas las instituciones que tenemos que ver con el orden y la persecución del delito, que haya personas que tengan este nivel de violencia y que estén sueltas en las calles”, complementó.

Cabe mencionar que el violento incidente se registró en el último fin de semana antes de celebrarse las fiestas de Navidad, por lo que este sábado figuraba como una jornada de alta afluencia de consumidores a centros comerciales debido a que este domingo será feriado por el Plebiscito. Hasta ahora no hay detenidos.