Alcaldesa Ripamonti solicita refuerzo policial y la instalación de una tenencia temporal en Viña del Mar durante el verano

Desde la Municipalidad de Viña del Mar, la alcaldesa Macarean Ripamonti, ha enviado un oficio al ministerio de Seguridad con el fin de obtener un refuerzo policial durante los meses de verano.

Es así como buscan que desde el ministerio dispongan de una dotación extra de carabineros para aquellos meses en que el número de turistas en la ciudad aumentan y la instalación de una tenencia temporal para su organización.

Según apuntó Ripamonti, se busca “disponer una dotación policial extraordinaria para el período estival 2025-2026, que supere en número, cobertura territorial y capacidad operativa a la asignada durante el año 2025, garantizando su eficiencia mediante un mando local establecido en la nueva Tenencia Temporal”.

En el oficio, dirigido al ministro Luis Cordero, se señala que “Viña del Mar, por su densidad urbana, alta afluencia turística y diversidad económica, cultural y deportiva, representa uno de los mayores desafíos contemporáneos de la seguridad pública en Chile. Esta complejidad -caracterizada por una población residente de alta densidad, movilidad constante y coexistencia de actividades residenciales, comerciales y recreativas- exige una respuesta articulada del sistema público de seguridad, más allá del ámbito municipal".

De acuerdo a lo que argumentan, durante el verano la comuna llega a duplicar o triplicar su población, superando los 1,5 millones de visitantes tanto nacionales como extranjeros. Junto con esto, mencionan que la comuna ha presentado un aumento sostenido de delitos durante el periodo estival.

“Los informes de la 1ª Comisaría correspondientes a la temporada estival 2025 registraron un promedio mensual de 750 denuncias por delitos contra la propiedad, alcanzando cifras superiores a 850 casos durante el mes de enero” destacan, añadiendo que en el eje entre Av. Valparaíso y Barrio Ponente se registraron 1.125 hechos entre robos, hurtos e infracciones.

“La evidencia demuestra que una dotación policial reforzada, visible y planificada en conjunto con el municipio mejora el control delictual y la percepción de seguridad, elementos esenciales para el desarrollo turístico y comercial”, señaló al respecto la alcaldesa.

La jefa comunal, además expresó que con esto se busca replicar la experiencia del Sporting Club durante las Fiestas Patrias 2025, donde se vio una disminución en los delitos.