Alcanzó a ser anunciado: gobierno desiste del nombramiento de seremi de Educación del Biobío por polémicos tuits

La Delegación Presidencial Regional del Biobío lo anunció con bombos y platillos en sus redes sociales durante la mañana del miércoles: el administrador público Alexander Nanjarí sería el flamante seremi de Educación en la región, pero poco más de 24 horas después todo se deshizo.

¿El motivo? Tal como le pasó a algunos nombramientos del gobierno pasado, antiguos posteos en las redes sociales de Nanjarí dados a conocer apenas la delegación informó su designación junto a la de Mario Delannays como seremi de Medio Ambiente, terminaron por frustrar su arribo.

A través de una cuenta que ya no existe, el profesional respondía a un usuario que preguntaba si “10 años de diferencia es un problema?”, con un “10 años no son nada” y “mucho mejor si es más joven JAJAJAJAJ”. En ese intercambio, la otra persona señala que “parece que se está convirtiendo en mi preferencia” y Nanjarí vuelve a responder con un “si hay madurez a pesar de la edad menor, eso es un 11/10”.

Este jueves, luego de asistir al Consejo de Rectores efectuado en la Universidad de Concepción, la ministra de Educación, María Paz Arzola, fue consultada por este nombramiento, abriendo la primera puerta a las dudas.

“No hay un decreto firmado todavía, así que no hay la posibilidad de referirse a ningún nombre previamente", dijo a Radio Biobío. Al insistirle que Nanjarí fue anunciado por la delegación, la secretaria de Estado explicitó que la autoridad que sí hay es un seremi subrogante, insistiendo en que “todavía no hay ningún decreto firmado y cuando haya un decreto firmado vamos a tener un nombre”.

Y aunque la ministra no lo quiso confirmar, fuentes del gobierno aseveran a La Tercera que, efectivamente, sus tuiteos hacen desistir de nombrarlo y que, a favor del Ejecutivo, juega el hecho de que el decreto no se había firmado.

En las entrañas del Mineduc, además, apuntan a la delegación del Biobío por la que, dicen, es una “arrancada de tarros” comunicar a autoridades sin haber sido oficialmente nombradas, exponiendo a Arzola a un tema sensible.

Y es que la delegación no solo lo anunció, sino que destacó su recorrido profesional, detallando que su profesión, que era egresado de la Universidad de Concepción y tiene una maestría en Estudios Políticos de la Universidad de Los Andes. Esa misma información fue traspasada en el grupo “Prensa Delegación Región Biobío”.

“Aunque allá lo hayan anunciado, la verdad a la que nos aferramos es que la ministra nunca firmó el decreto”, aseguran en el entorno de la secretaria de Estado.