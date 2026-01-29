Alerta en el Aeropuerto de Santiago ante posible presencia de mosquito que transmite el dengue y la fiebre amarilla

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana está en alerta, luego que se detectara un mosquito en el Aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez, el que podría corresponder a la especie Aedes aegypti, ejemplar que transmite enfermedades como el dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla.

Desde la Seremi precisaron que se encuentran en etapa de “evaluación”, luego que personal del terminal aéreo detectara al insecto y lo entregara al equipo de Zoonosis y Control de Vectores.

El ejemplar fue remitido al Instituto de Salud Pública (ISP) para su análisis taxonómico, instancia que aún no ha confirmado su identificación.

En consecuencia, se activó un “operativo preventivo de vigilancia”, en base a los protocolos del Programa Nacional de Mosquitos de Importancia Sanitaria. Desde la Seremi explicaron que este proceso considera inspecciones en el “foco y el perifoco (zonas de pesquisa del mosquito), control de criaderos, búsqueda de factores de riesgo y aplicación de control químico espacial cuando corresponde”.

Sumado a ello, se han realizado reuniones técnicas con los equipos del aeropuerto para reforzar los protocolos y coordinar acciones preventivas.

El seremi de Salud (s), Roberto Acosta Dighero, afirmó que “frente a una sospecha de hallazgo de Aedes aegypti se activa un protocolo altamente profesional y riguroso. Nuestro equipo aplica herramientas de vigilancia entomológica, control vectorial y análisis científico que permiten actuar con rapidez para proteger a la población ”.

Desde la Seremi aseguraron que en caso que se detecte un segundo mosquito o se establezcan factores de riesgo adicionales, “se intensificarían las inspecciones, se ampliaría el radio de intervención y se reforzarían las medidas de control químico y búsqueda entomológica, tal como establecen los lineamientos del programa nacional”.

Asimismo, hicieron un llamado a la prevención de la población para evitar la proliferación de mosquitos. Acosta enfatizó en que “la mejor manera de prevenir la instalación de mosquitos es evitar cualquier acumulación de agua detenida en los hogares”.

“Además, pequeños recipientes pueden transformarse en criaderos, por lo que el llamado es a revisar las viviendas y eliminar estos riesgos”, indicó.