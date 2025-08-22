Sicario buscado en Perú por crimen de periodista queda en prisión preventiva

Por los delitos de tráfico de drogas, soborno a funcionarios policiales y falsificación de instrumento público fue formalizado Olfran Domingo Rivas Ramos.

Rivas, conocido con el alias de Pancho, es sindicado como uno de los responsables del crimen del periodista peruano Gastón Medina Sotomayor.

La Fiscalía Metropolitana Occidente solicitó su prisión preventiva, lo que fue acogido por el tribunal.

El sujeto de nacionalidad venezolana fue detenido el martes en Maipú con más de 200 gramos de ketamina.

Pancho registra órdenes de detención pendientes por parte de la justicia peruana por al menos cuatro delitos de sicariato cometidos en el vecino país, entre ellos, el ataque a tiros contra el periodista, registrado el pasado 20 de enero en Ica.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) de Perú indicó que el crimen por encargo en contra del comunicador de Cadena Sur TV tuvo lugar luego que “viniera informando en su programa, con su estilo critico y mordaz, presuntas irregularidades al interior del Gobierno Regional de Ica, Municipalidad Provincial de Ica, Corte Superior de Justicia de Ica y denunciar a las mafias de extorsionadores a colectiveros”.

En julio, la policía peruana detuvo a otro sujeto presuntamente vinculado al homicidio: Pablo Javier Echevarría Flores, conocido como Barrabás, también de nacionalidad venezolana.