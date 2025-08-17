SUSCRÍBETE
Allanamiento de dos domicilios en Cerrillos permitió la detención de siete sujetos por tráfico de drogas

Durante la acción policial se logró además el decomiso de drogas, armamento, munición, diversas especies, dinero en efectivo y fuegos artificiales. También se incautó un vehículo que presentaba su patente cambiada.

Joaquín Barrientos
El allanamiento de dos domicilios en la comuna de Cerrillos, en la Región Metropolitana, llevó a la detención de siete individuos, imputados por el delito de tráfico ilícito de drogas.

La operación fue encabezada por la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de la 34ª Comisaría Vista Alegre. Los domicilios se ubicaban en el pasaje José Zapiola y en la calle Héctor Orrego, ambos en Cerrillos.

“Durante horarios de la noche, personal de la Sección de Investigación Policial, previa autorización del Ministerio Público realiza, como conclusión de diversas diligencias de investigación, el allanamiento de dos domicilios en el sector de Villadesco de la comuna de Cerrillos, logrando bajo este procedimiento la incautación de un vehículo, el cual se encontraba con patentes cambiadas, como asimismo droga correspondiente aproximadamente a 10 kg de diferentes sustancias”, detalló sobre el procedimiento el capitán Luis Cofré, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Rinconada de Carabineros.

La intervención permitió el decomiso de drogas, armamento, munición, diversas especies, dinero en efectivo y fuegos artificiales. En detalle, en los dos domicilios allanados se encontró clonazepan, marihuana, cocaína, ketamina y pasta base, que sumadas en total hacen cerca de 10 kg de droga.

También se encontró una pistola y municiones: 11 de calibre 9mm y 71 cartuchos de 12mm. La policía incautó en los domicilios 33 fuegos pirotécnicos, 23 celulares, variadas prendas de vestir, 680 botellas de cerveza y poco más de 2,5 millones de pesos.

En la operación también se logró la captura de siete imputados, entre ellos un adulto mayor y dos menores de edad. Estos últimos, además de otro sujeto de 40 años, contarían con antecedentes penales por la comisión de otros delitos.

Por todo lo anterior, la policía puso a los detenidos a disposición del Ministerio Público para su próxima audiencia de formalización de cargos.

