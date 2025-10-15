Allanan una treintena de domicilios en la Región Metropolitana para desbaratar banda dedicada a los “turbazos”

Una treintena de domicilios fueron allanados durante la jornada de este miércoles en el marco de un operativo policial que busca desbaratar una banda dedicada a los turbazos en la Región Metropolitana.

Tras una investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Análisis Criminal Oriente, es que se logró obtener orden de detención para un grupo de sujetos, 2 adultos y 8 menores de edad.

Junto con esto, es que solicitaron, además, 30 órdenes de entrada y registro para domicilios ubicados en las comunas de Cerrillos, Cerro Navia, Renca, San Joaquín, La Pintana, Maipú, La Granja, Pedro Aguirre Cerda y La Cisterna, en la Región Metropolitana y de Quilpué y el El Tabo en la Región de Valparaíso.

La banda es investigada por 16 hechos, los cuales habrían ocurrido entre mayo y septiembre de 2025, y que corresponden a 15 delitos por robo con violencia e intimidación y un delito por robo con Homicidio.

Estos hechos se habrían registrado en las comunas de La Florida (2), Las Condes (1), Vitacura (3), Peñalolén (1), Lampa (2, uno de ellos con homicidio), Cerrillos (1), Pudahuel (1), Maipú (3) y Quilicura (2).