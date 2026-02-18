SUSCRÍBETE
    Nacional

    Alrededor de 10 sujetos roban domicilio en Conchalí: familia se encontraba de vacaciones

    Tres de los sujetos fueron detenidos debido a que el vehículo sustraído contaba con sistema GPS:

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un grupo de alrededor de 10 sujetos ingresó a un domicilio en la comuna de Conchalí, con el fin de sustraer distintas especies mientras la familia que habitaba en el lugar se encontraba de vacaciones.

    Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, en calle Arturo Pérez Canto, cuando los individuos ingresaron al domicilio, robando también un vehículo que se encontraba en el lugar.

    De acuerdo a lo que detalló el teniente de Carabineros, Cristián Villablanca, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Sur, “se toma contacto con la víctima, que se encontraba de vacaciones en la ciudad de Coquimbo, quien indica que su vehículo mantiene el sistema de GPS y puede alertar a los dispositivos en la población para lograr el paradero del móvil”.

    “Es así que Carabineros de la comuna La Granja divisan al vehículo con tres sujetos en su interior y logran la detención del móvil en calle Bahía Catalina con calle José Miguel Carrera, de la comuna de La Florida, logrando la recuperación del móvil y especies que se mantenían en su interior”, añadió.

    En la ocasión se logró la detención de tres sujetos, dos de ellos mayores de edad y uno de 17 años.

    Personal de Carabineros continúa con las diligencias para dar con el paradero del resto de los sujetos

