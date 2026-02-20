Alza de $25 en la tarifa del transporte público: pasaje en hora punta llegará a los $895

El Panel de Expertos del Transporte Público determinó este viernes aumentar en $25 la tarifa adulto vigente de los servicios subsidiados de bus, Metro y Tren Nos-Estación Central en las 38 comunas en que esta red opera.

Por consiguiente, la tarifa de adultos mayores quedará en $390 y la escolar en $260. El Monto Máximo Mensual ‘Dale QR’, en tanto, se fijará en $42.000 al mes.

Entre las justificaciones que expuso el citado panel para este aumento de la tarifa, se encuentra que determinadas variables que inciden en el costo del transporte experimentaron sus propias alzas. “La inflación creció un 3,5% anual, el dólar promedio anual fue $952 y el costo de la mano de obra creció un 6,7% anual”, ejemplificaron.

También citaron como argumento el efecto del congelamiento de la tarifa entre 2019 y 2023, medida que se tomó luego de que el alza del pasaje en $30 pesos detonara las protestas que luego derivaron en el estallido social. Esta pausa, dijeron, “generó un descalce acumulado de $270, provocando efectos de arrastre asociados a menos ingresos del Sistema”.

Por otra parte, defendieron la medida señalando que “esta alza tarifaria es esencial para mantener el equilibrio financiero del Sistema, considerando el subsidio aprobado en la ley de presupuestos 2026″.

De esta manera, las tarifas quedaron así: