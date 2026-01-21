SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Alzar secreto bancario y escéptica del cierre de fronteras: las definiciones de Steinert antes de llegar al gabinete de Kast

    En su rol de exfiscal regional de Tarapacá, la abogada de 54 años que ahora asumirá como ministra de Seguridad expuso en diferentes entrevistas posiciones en la materia que desde el 11 de marzo deberá encabezar. En varias de ellas tomó distancia de asuntos sensibles que han sido parte del corazón del discurso del futuro mandatario.

    “Todo organismo que sirva para articular de mejor manera y coordinar a todas las instituciones, y que eso en provoque tranquilidad en la comunidad, es bienvenida. Así que espero y deseo pacientemente que esto tenga éxito y que ayude para adoptar herramientas concretas”.

    Con estas palabras la entonces fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, opinaba el 31 de marzo de 2025 sobre la creación y puesta en marcha del Ministerio de Seguridad, institución que desde el próximo 11 de marzo encabezará como parte del gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, quien la nominó este martes tras renunciar a más de dos décadas de carrera en el Ministerio Público.

    En esa entrevista con el medio local Longino TV, Steinert respondió de todo respecto a los casos que encabezaba por aquel entonces en la región del norte, así como también opinó sobre temas de seguridad. Algo que se repetiría en prácticamente todas las entrevistas que ha entregado y en las cuales ha dejado entrever su opinión respecto a la materia que próximamente estará a su cargo.

    Ejemplo de aquello es que en esa misma entrevista, también afirmó que tanto en el norte como en el resto del país el ente persecutor tenía un problema con los autos incautados, por lo que urgía una pronta respuesta a eso, así como también una reforma legal para castigar a los taxistas que transportan a migrantes en la frontera de quienes, dijo, “promueven el ingreso irregular y lo facilitan”.

    En otra entrevista en ese mismo medio, pero en agosto del 2025, y tras ser consultada sobre si quería ser fiscal supraterritorial, Steinert respondió: “yo no estoy postulando. Es interesante el desafío, pero a mí en lo personal y en lo profesional, prefiero y quiero, cumplir mi periodo acá de ocho años”.

    Tras la ruta del dinero

    Poco tiempo después de asumir, y en una de sus primeras entrevistas en el mismo medio local de Iquique, Steinert abordó la compleja situación de seguridad de la región. Al ser consultada sobre la posibilidad de que el crimen organizado se instalara en el país, la entonces persecutora aclaró que “está instalado”.

    También se le consultó sobre cómo se podía abordar y resolver dicha problemática de seguridad. Steinert comentó que se combatía “con los equipos ECOH (Equipos Contra el Crimen Organizado), con mucho análisis, de cámaras, teléfonos, escuchas (...) análisis criminal, mucho análisis, mucha trazabilidad de la información”.

    Pero también como medida para abordar el crimen organizado, la futura ministra de Seguridad se ha mostrado a favor del levantamiento del secreto bancario, una medida impulsada por la actual administración del Presidente Gabriel Boric y de la cual el Partido Republicano y la derecha están en contra.

    En marzo de 2025, en CNN Chile la ahora exfiscal de Tarapacá calificó como “clave” el seguimiento económico a las organizaciones criminales y en ese sentido al ser consultada de que ya cuentan con la posibilidad de solicitar el levantamiento del secreto bancario, Steinert sostuvo que “lo que pasa es que tiene que pasar por varios trámites”.

    A pesar de que aclaró que la Fiscalía Nacional ha firmado acuerdos con los bancos para la facilitación de la tramitación, destacó que “siempre, si una ley apoya y logra a través de ella que estos requerimientos por parte del Ministerio Público sean más rápidos, claramente nos va a ayudar”.

    Pero no fue la única vez que dio a conocer su postura a favor de la medida. En una entrevista con Cooperativa en junio del año pasado, la abogada experta en derecho penal afirmó que “sería bueno tener una herramienta para poder ver y analizar de forma más rápida y oportuna, reconociendo ya este primer paso y también la cooperación que tuvimos de los bancos, pero en forma más rápida y oportuna el análisis de cuentas bancarias casi a futuro. Nosotros como Ministerio Público necesitamos prácticamente tener un espejo para poder ser más eficaz en la persecución penal en cuanto a dinero se trata”.

    La seguridad fronteriza

    Al haber sido fiscal de la jurisdicción en la que está el paso fronterizo de Colchane, la futura ministra de Seguridad, en su rol de fiscal, continuamente fue consultada sobre la situación fronteriza.

    Por lo mismo, en la misma entrevista en CNN Chile, se mostró a favor de la presencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en las fronteras, dado que “se ha visto un cambio importante. Es relevante la presencia militar en frontera, por lo menos en mi región. También produce un efecto disuasivo (....) y yo entiendo que es relevante que el Ejército permanezca o se cree una policía especializada para frontera, pero constante, permanente, que no deje de estar y de mantener una presencia. Porque claramente ayuda. Se ve un cambio, absolutamente”.

    “Yo espero que eso no se vaya de nuestro país, porque si no, claramente va a ser mucho más fácil cualquier ingreso irregular o por vías no regulares”, agregó.

    Seguido de aquello fue consultada sobre las propuestas fronterizas de campañas presidenciales como el cierre de fronteras, la electrificación de las fronteras e incluso sobre las zanjas propuestas en 2021 por el ahora presidente electo, José Antonio Kast.

    Respecto al cierre de las fronteras, afirmó que “no es posible. No han ido, yo creo, o varios no han ido. Yo he estado ahí. Es inmensa. Tienes más de 5.000 metros con distintas formas de territorio. Hay algunas partes que son humedales. La altura son 5.000 metros, es muy difícil, pero así todo hay gente que efectivamente traspasa esa frontera independiente de las dificultades”.

    “No es posible. Yo lo veo muy difícil. Yo he estado ahí y lo veo muy difícil. Y por lo mismo, por la forma geográfica que tenemos. O sea, ya, si vamos a cavar zanjas, ¿cómo lo hacemos con el sector que hay humedales? Por ejemplo, ¿lo electrificamos? No, no se puede. ¿Qué pasa con los salares que tenemos? ¿Cómo evitamos eso?“, agregó Steinert quien apuntó a que siempre es bueno ”tener más dotación militar”. Pese a aquello, añadió que dichos funcionarios “no han sido educados para eso, en definitiva, dentro de la escuela de formación. Pero es una realidad que ya está. Y yo entiendo que es bueno que haya llegado para quedarse”.

    En esa misma entrevista, la persecutora también abordó la elección de Donald Trump en Estados Unidos, destacando que si Trump “está teniendo una política fuerte para no aceptar la migración, claramente esas personas vuelven a otros países y finalmente podrían querer ingresar nuevamente a Chile”.

    Pero su postura sobre la frontera, también fue reforzada en una entrevista en El Mercurio, donde afirmó que “es imposible tener un militar o un carabinero por cada metro. Ellos también hacen una labor de inteligencia para perfilar lugares, pero el crimen organizado siempre busca nuevas rutas. Cerrar la frontera es geográficamente imposible y legislativamente complejo: si los inmigrantes ilegales ya están en suelo nacional, ¿cómo los devuelves si Bolivia no los acepta?“.

    Sobre cómo se soluciona el tema fronterizo, sostuvo que “necesitamos que el Estado esté mucho más en el territorio. Por eso, inauguramos la Fiscalía de Colchane, que no tiene fiscal, sólo un abogado y un técnico jurídico que duermen de lunes a domingo y se va rotando con otro grupo. Pero tengo un fiscal concurrente no más”.

    “Militares, Carabineros y la PDI lo han hecho muy bien. Pero se necesitan más efectivos, porque mientras resguardan un lugar determinado, las organizaciones criminales encuentran nuevas rutas. Claro que me gustaría que estuviera completa la cobertura, pero cada día cuesta más que las personas ingresen al Ejército, a Investigaciones o Carabineros, por lo que las dotaciones no han aumentado. Es complicado”, agregó.

    Los otros lineamientos de seguridad

    En otras comparecencias públicas, la abogada de 54 años también ha destacado otros lineamientos en materia de seguridad. Por ejemplo, en radio Biobío relevó medidas como el denominado “criterio Valencia”, el que exige que fiscales soliciten la prisión preventiva de migrantes irregulares cuya identidad no esté esclarecida. Aquello fue calificado por Steinert como “un avance importante”.

    Por otro lado, y en su rol de fiscal, también ha destacado su relación con Carabineros y con la PDI, instituciones que ahora estarán bajo su mando civil. En las diferentes entrevistas, la futura ministra destacó el trabajo de las policías, incluso afirmó que de tener amenazas de seguridad como persecutora, estaba confiada de que sería informada por dichos estamentos.

    Pero no sólo eso. En CNN también abogó por el aumento de las dotaciones policiales. “Así como faltan fiscales, faltan funcionarios de la PDI, de Carabineros, sobre todo en el norte. Yo creo que no es posible o es muy difícil llevar investigaciones más ágiles mientras tengamos una deficiencia en cuanto a las dotaciones”.

    El foco colaborativo, de hecho, es uno de los principales ejes que Steinert también destacó durante su función en la Fiscalía de Tarapacá y que da cuenta de su visión respecto al tema. Ejemplo de aquello es que firmó convenios de colaboración no sólo con las policías, sino que también con el Ministerio del Interior, el Ejército, la Armada, el Poder Judicial, entre otros.

