Amplían detención de imputados por asalto en local de Valparaíso: atraco ocurrió a metros del Congreso

La jornada de este viernes estuvo marcada por un violento asalto en pleno centro de Valparaíso, pero el foco ahora está puesto en lo que ocurrirá en tribunales: el Juzgado de Garantía amplió la detención de los cinco imputados hasta este martes 2 de diciembre, fecha en que se realizará la audiencia de formalización.

El asalto ocurrió en avenida Pedro Montt con Rawson, a metros del Congreso Nacional, donde un grupo de delincuentes ingresó a un Servipag disfrazado de guardias de seguridad privada. Allí golpearon al vigilante del local con la culata de un arma para iniciar el rob o.

La intervención de Carabineros desencadenó una persecución que se extendió por distintas calles de la ciudad. Los asaltantes huyeron en dos vehículos, lanzaron “miguelitos” para evitar ser alcanzados y abandonaron uno de los autos en calle Uruguay, donde se produjo un intercambio de disparos con personal policial. Cinco sospechosos fueron finalmente detenidos y se recuperaron especies sustraídas, aunque aún no se confirma si corresponde a la totalidad del botín.

El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, confirmó que hubo disparos por parte de los asaltantes y que el guardia herido fue trasladado a un recinto asistencial, sin información aún sobre la gravedad de sus lesiones .

Con el operativo policial y los antecedentes reunidos, la Fiscalía trabajará durante las próximas horas para preparar la formalización, razón por la cual solicitó mantener a los imputados bajo custodia hasta el martes, cuando se realizará la audiencia.

La magistrada Ingrid Alvial acogió la solicitud del Ministerio Público durante la mañana de este sábado, puesto que el persecutor explicó que no contaba con todos los antecedentes para avanzar en la formalización.