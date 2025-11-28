Tras persecución e intercambio de disparos con carabineros: detienen a cinco sujetos que robaron Servipag en Valparaíso
Los hombres se hicieron pasar por guardias de seguridad privados e intimidaron a las víctimas con armas de fuego agrediendo a uno de los vigilantes de la surcusal.
Carabineros realizó la detención de cinco sujetos que participaron en un robo a una sucursal Servipag ubicada en calle Rawson, Valparaíso, y golpearon a un vigilante en la cabeza.
Según información policial, los hechos ocurrieron cerca de las 8.40 horas de este viernes, cuando los delincuentes llegaron en una camioneta roja y se hicieron pasar por guardias de seguridad privados. El robo se efectuó con armas de fuego y agredieron a personal de vigilancia, dejando a una persona lesionada.
Según informó el mayor Javier Oportus, de la 2ª Comisaría Central de Valparaíso, después de ello los sujetos huyeron del lugar y se inició una persecución por parte de funcionarios policiales que concurrió hasta la sucursal.
“Hubo un intercambio de disparos, pero para tranquilidad de la comunidad no hay personas lesionadas, ni transeúntes, ni civiles y tampoco carabineros”, informó Oportus.
Desde Fiscalía confirmaron que tras ello “fueron detenidos en la parte alta de Valparaíso, entiendo que por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría”.
Respecto a la persona de Servipag lesionada, el mayor Oportus señaló que “el guardia, la persona que está lesionada, se mantiene en una lesión de carácter reservado, no grave, y que está siendo atendida en un centro asistencial. Y en cuanto a la recuperación de las especies, vamos a ver en el transcurso del día cómo se desarrolla la investigación para saber y conocer si se incautó o se recuperó todo lo robado en este centro de pago”.
