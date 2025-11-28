Tras persecución e intercambio de disparos con carabineros: detienen a cinco sujetos que robaron Servipag en Valparaíso

Investigan homicidio al interior de un bus a la altura del del hospital San Borja, en la comuna de Santiago. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Carabineros realizó la detención de cinco sujetos que participaron en un robo a una sucursal Servipag ubicada en calle Rawson, Valparaíso, y golpearon a un vigilante en la cabeza.

Según información policial, los hechos ocurrieron cerca de las 8.40 horas de este viernes, cuando los delincuentes llegaron en una camioneta roja y se hicieron pasar por guardias de seguridad privados. El robo se efectuó con armas de fuego y agredieron a personal de vigilancia, dejando a una persona lesionada.

Según informó el mayor Javier Oportus, de la 2ª Comisaría Central de Valparaíso, después de ello los sujetos huyeron del lugar y se inició una persecución por parte de funcionarios policiales que concurrió hasta la sucursal.

“ Hubo un intercambio de disparos , pero para tranquilidad de la comunidad no hay personas lesionadas, ni transeúntes, ni civiles y tampoco carabineros”, informó Oportus.

Desde Fiscalía confirmaron que tras ello “ fueron detenidos en la parte alta de Valparaíso , entiendo que por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría”.