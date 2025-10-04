Amplían detención de los tres sujetos involucrados en el homicidio de un adolescente en Chillán Viejo

El Juzgado de Garantía de Chillán determinó este sábado ampliar la detención de las tres personas involucradas en el homicidio de un joven de 17 años ocurrido durante la tarde del viernes en Chillán Viejo, Región de Ñuble.

La Fiscalía de Chillán solicitó al tribunal la ampliación al considerar que todavía faltan diligencias investigativas por parte de la Policía de Investigaciones (PDI). La petición fue aceptada y se fijó una nueva audiencia para el lunes 6 de octubre.

El crimen se habría desarrollado la tarde del viernes en el sector de villa Eduardo Frei. Antes del homicidio la víctima, junto a un amigo de él, habrían asaltado a los dos imputados y les habrían quitado un teléfono celular.

Carabineros detuvo en #ChillánViejo a 2 sujetos por el delito de homicidio y a 1 por robo con intimidación, involucrados en un hecho donde falleció un hombre herido por arma blanca. Diligencias del personal fueron informadas a @FiscaliaNuble para la investigación correspondiente. pic.twitter.com/oFzCiugwhm — Carabineros Región de Ñuble (@CarabNuble) October 3, 2025

Lo anterior llevó a una persecución por parte de los dos asaltados. Tras lograr darles alcance, habrían atacado al fallecido y le habrían propinado al menos unas seis estocadas con un arma blanca, según el detalle entregado por el subprefecto Raúl Escudero, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Chillán. El joven de 17 años habría perdido la vida en el Hospital Herminda Martín de Chillán tras haber sido trasladado a este recinto.

Escudero explicó que la agresión habría quedado registrada en cámaras de seguridad del municipio, lo que llevó a un despliegue del plan cuadrante que llevó a que finalmente Carabineros detuviera a los tres involucrados. En el lugar también se pudo recuperar el arma homicida.

Los dos imputados por homicidio tendrían 18 y 19 años, respectivamente. El tercer sujeto, un adolescente de 16 años que acompañaba a la víctima, fue detenido por el delito de robo con intimidación.