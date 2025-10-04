Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras

Carabineros concretó la detención durante la mañana de este sábado de un sujeto por su participación en un robo a un conductor en plena autopista General Velásquez en Lo Espejo.

Según la información preliminar por parte de la institución policial, el hecho se habría desarrollado alrededor de las 8 de la mañana.

En el lugar de los hechos, funcionarios del servicio de tránsito de Carabineros habrían alertado de la presencia de desconocidos que habrían estado realizando una barricada con piedras en la pista de circulación norte de la mencionada arteria vial, a la altura de la avenida Salvador Allende.

Debido a lo anterior, un vehículo Mazda MX5 se habría detenido. El conductor, un sujeto chileno de 32 años, habría sido abordado por los desconocidos, que lo amenazaron con armas blancas y procedieron a sustraerle diversas especies para inmediatamente salir a la fuga.

Luego que Carabineros auxiliara a la víctima del asalto y de obtener algunas características de los atacantes, se inició un rastreo perimetral y patrullajes por el sector.

Gracias a este hecho, en la intersección de la calle Padre Hurtado con 17 sur, se logró la detención de uno de los participantes: un sujeto chileno de 44 años con antecedentes penales.

El detenido tenía la totalidad de las especies sustraídas a la víctima y, según informó Carabineros, pasaría a control de detención este mismo sábado.