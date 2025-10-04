SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Tres jóvenes son sentenciados a régimen cerrado por el homicidio de un exfuncionario municipal en el Maule

Los autores fueron tres menores de edad quienes fueron sentenciados a diversas penas según la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Referencial. Cristobal Basaure/Aton Chile.

Este sábado, tres jóvenes fueron sentenciados entre 10 a cinco años de régimen cerrado por asesinar a un exfuncionario municipal en Cumpeo, de la región del Maule.

El hecho ocurrió el pasado 6 de septiembre de 2024 al interior del domicilio de la víctima en Cumpeo, comuna de Río Claro.

De acuerdo a la Fiscalía, habían ingresado para sustraer diversas especies por segunda vez, ya que los imputados ya habían robado en la misma casa. Sin embargo, el dueño de casa los sorprendió y fue apuñalado en reiteradas ocasiones por los menores de edad.

La víctima era Héctor Rafael Mercado Barros de 56 años.

El fiscal José Manuel Varela señaló que “se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Penal de Talca la audiencia de lectura de sentencia respecto de tres adolescentes quienes en septiembre del año 2024, en la localidad de Cumpeo cometieron, dos de ellos, un delito de robo en lugar habitado y un delito de robo con homicidio. Y un tercer imputado cometió el delito de robo en lugar habitado”.

El Ministerio Público solicitó el máximo legal de la pena respecto de los tres adolescentes, es decir, 10 años respecto de los dos primeros y cinco años de penas de régimen cerrado para el tercero. El tribunal, acogiendo los argumento de la Fiscalía, dictó la sentencia imponiendo los 10 y cinco años solicitados”.

Los autores fueron tres menores de edad quienes fueron sentenciados a diversas penas según la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

De hecho, dos de los adolescentes ya se encontraban cumpliendo condena bajo libertad asistida por un delito de robo con intimidación en junio del mismo año.

Lee también:

Más sobre:PolicialCumpeoHomicidioExfuncionarioRegión del Maule

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Comando de Jara detalla propuestas en economía, salud, vivienda, seguridad y cultura tras finalizar proceso programático

“Son los dineros del Estado”: Alessandri cuestiona a Gajardo por caso Bernarda Vera y descarta actuar “negacionista”

Dieta de expresidentes en Presupuesto 2026: Ejecutivo sostiene que “se cumple con el mandato constitucional”

“Es repudiable”: presidente del Colegio de Profesores por docente atacado con bomba molotov en el Instituto Nacional

Matthei presenta plan nacional de seguridad hídrica contra la sequía: “El agua será nuestra prioridad”

Caso Bernarda Vera: Gobierno blinda Plan Nacional de Búsqueda y arremete contra denunciantes de ministro Cordero

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

3.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

4.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

5.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

Comando de Jara detalla propuestas en economía, salud, vivienda, seguridad y cultura tras finalizar proceso programático
Chile

Comando de Jara detalla propuestas en economía, salud, vivienda, seguridad y cultura tras finalizar proceso programático

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

“Son los dineros del Estado”: Alessandri cuestiona a Gajardo por caso Bernarda Vera y descarta actuar “negacionista”

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”
Negocios

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”

Ramón Achurra, fruticultor: “Ojalá que esta temporada de la cereza no tengamos el desastre del año pasado”

Alberto Cavallo y tarifas en EE.UU.: “Una vez que se ponen los aranceles altos, se generan grupos de interés que hacen que sea muy difícil retirarlos”

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025
Tendencias

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Cuál es la “mejor característica nueva” que puede hacer ChatGPT por ti, según un experto en tecnología

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”
El Deportivo

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League

El potente dardo de Zverev: “Los directores de los torneos quieren favorecer a Sinner y Alcaraz”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

El colectivo Cleopatras vuelve a la vida en el Bellas Artes: “Nos enamoramos las unas de las otras”

El Gran Gatsby: 100 años de la brillante tragedia americana

Enviado de Trump viaja a Egipto para participar de las negociaciones entre Hamas e Israel
Mundo

Enviado de Trump viaja a Egipto para participar de las negociaciones entre Hamas e Israel

Israel deporta a 137 activistas de la flotilla de ayuda a Gaza

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia