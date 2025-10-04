Tres jóvenes son sentenciados a régimen cerrado por el homicidio de un exfuncionario municipal en el Maule

Este sábado, tres jóvenes fueron sentenciados entre 10 a cinco años de régimen cerrado por asesinar a un exfuncionario municipal en Cumpeo, de la región del Maule.

El hecho ocurrió el pasado 6 de septiembre de 2024 al interior del domicilio de la víctima en Cumpeo, comuna de Río Claro.

De acuerdo a la Fiscalía, habían ingresado para sustraer diversas especies por segunda vez, ya que los imputados ya habían robado en la misma casa. Sin embargo, el dueño de casa los sorprendió y fue apuñalado en reiteradas ocasiones por los menores de edad.

La víctima era Héctor Rafael Mercado Barros de 56 años.

El fiscal José Manuel Varela señaló que “se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Penal de Talca la audiencia de lectura de sentencia respecto de tres adolescentes quienes en septiembre del año 2024, en la localidad de Cumpeo cometieron, dos de ellos, un delito de robo en lugar habitado y un delito de robo con homicidio. Y un tercer imputado cometió el delito de robo en lugar habitado”.

El Ministerio Público solicitó el máximo legal de la pena respecto de los tres adolescentes, es decir, 10 años respecto de los dos primeros y cinco años de penas de régimen cerrado para el tercero. El tribunal, acogiendo los argumento de la Fiscalía, dictó la sentencia imponiendo los 10 y cinco años solicitados”.

Los autores fueron tres menores de edad quienes fueron sentenciados a diversas penas según la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

De hecho, dos de los adolescentes ya se encontraban cumpliendo condena bajo libertad asistida por un delito de robo con intimidación en junio del mismo año.