Reorganizan comercio regulado en Colina: renuevan toldos y aseguran trabajo coordinado para retiro de vendedores sin patente

En Colina, en el sector norte de la Región Metropolitana, se realizó durante esta semana un trabajo de reordenamiento del comercio regulado por el municipio , específicamente en la zona entre la Carretera General San Martín y calle Ruiz Tagle.

Un total de 57 comerciantes con patentes municipales recibieron toldos renovados, más compactos y funcionales. De esta forma, se busca reducir la interrupción que provocan al tránsito peatonal.

La reposición de las estructuras que sufran deterioros con el paso del tiempo estará a cargo de la iniciativa Colina Emprende, por parte del mismo municipio.

Municipalidad de Colina

“Queremos que quienes trabajan en la vía pública lo hagan en orden, con sus permisos al día y sin afectar la circulación de las personas. Recuperar estos espacios significa devolverle a la comunidad la posibilidad de convivir mejor”, destacó la alcaldesa Isabel Valenzuela Ahumada.

Desde el municipio señalan que este reordenamiento se enmarca en un trabajo realizado por un año para lograr el retiro del comercio ambulante sin patente y, al mismo tiempo, lograr regularizar a los vendedores que cumplen la normativa.

Detallan que la iniciativa busca “reforzar la seguridad ciudadana, mejorando la circulación de peatones y vehículos en un punto clave de la comuna”.

El municipio de Colina espera que próximamente puedan extender estas intervenciones a otras zonas con un alto flujo de peatones y presencia de comercio irregular.