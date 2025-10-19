Amplían detención de presunto autor de homicidio en Quilicura

La tarde del sábado se registró un homicidio en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, que dejó como saldo a un hombre fallecido tras recibir un disparo.

Según detalló el fiscal Arturo Gómez, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), los hechos ocurrieron en calle Las Garzas, en la población Parinacota, donde un grupo de sujetos abrió fuego contra la víctima, provocándole una herida mortal en la parte posterior del tórax.

Tras el incidente, Carabineros logró la detención de un hombre vinculado al crimen. El imputado fue puesto a disposición de la justicia durante la mañana de este domingo, donde se solicitó la ampliación de su detención. El Tribunal declaró legal la captura y extendió la formalización hasta el miércoles a las 11:30 horas.

El Ministerio Público instruyó la concurrencia del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y del Departamento OS-9 de Carabineros para realizar diligencias investigativas y levantar evidencias en el sitio del suceso. “Se están realizando diligencias balísticas para determinar el arma utilizada y establecer posibles vínculos con otros hechos delictivos ocurridos en la zona”, precisó el fiscal Gómez.