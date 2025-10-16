Amplían detención de sujeto detenido por la desaparición de Krishna Aguilera en San Bernardo

Este jueves, luego del control de detención de Juan Beltrán (44), se decretó la ampliación de su detención. El sujeto fue detenido por ser persona de interés en la investigación de la desaparición de una mujer de 19 años, a la que se le perdió el rastro hace 11 días, en la comuna de San Bernardo, en el sur de la Región Metropolitana.

El hombre fue detenido durante la madrugada de esta jornada en la misma comuna, en el sector de La Vara. Beltrán fue el último en tener contacto con Krishna Fernanda Aguilera Yáñez, a quien su familia busca desde el pasado 4 de octubre.

Así, esta jornada se controló su detención, sin embargo, el Ministerio Público solicitó la ampliación de su detención hasta el próximo domingo, a la espera de más diligencias investigativas.

Cabe destacar, que el sujeto, vinculado también al tráfico de drogas en la comuna, se ha negado a colaborar con la búsqueda de la mujer, pero sí prestó declaración frente a las autoridades.

El persecturor Daniel Ríos-Karl, de la Fiscalía de San Bernardo, señaló que “lo que ocurre hoy es el control de detención respecto de uno de los sujetos, que es materia de investigación. En el control se verificaron las circunstancias de por qué fue sorprendido el imputado, en relación a un delito de lesiones a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI)”.

“Junto con este control de detención y la información para sostener este delito, se logró acreditar la comisión del delito de obstrucción en la investigación”, agregó.

De acuerdo al persecutor, este delito quedó de manifiesto por las declaraciones entregadas por Beltrán , las que fueron contrastados con los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa.

“Desde que ocurre la denuncia por presunta desgracia el día 4 de octubre, que inmediato se dispuso la investigación a funcionarios de la PDI, se comenzaron a realizar diligencias intrusivas autorizadas por el tribunal. Estas diligencias fueron allanando el camino para establecer la dinámica de los hechos, de la desaparición de nuestra víctima y la vinculación con distintos sujetos”, detalló el fiscal Ríos-Karl.

Así, señaló que en las últimas horas se realizaron diligencias que permitieron dar con el acusado, quien desde el momento de la desaparición, no había sido hallado ni prestado colaboración en la búsqueda de la joven, por lo que era buscado como sujeto de interés.

El fiscal aclaró que el sujeto siempre fue de interés en la investigación. “Hay que aclarar algo. Desde el inicio hay ciertos sujetos de investigación. El imputado era un sujeto de investigación. Se denunció desde el inicio como quien tuvo participación en la desaparición de nuestra víctima. Esto en base a las denuncias efectuadas en la presunta desgracia. Lo que realiza la policía es poder descartar o definir la participación de ciertas personas en esta desaparición. Y hasta ahora eso no se ha descartado", precisó.

En ese sentido, el fiscal recordó la reserva de la causa, por lo que no detalló todas las diligencias pendientes. Sin embargo, afirmó que hay algunas que aún no se ejecutan y otras que están en proceso. “Pero tenemos la esperanza de que ya el día domingo tendremos noticias claras del paradero”, afirmó.

El sujeto será ingresado al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS).