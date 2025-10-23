SUSCRÍBETE
Nacional

Amplían detencion de sujetos imputados de secuestro y homicidio de joven en Temuco: captores exigían $ 200 mil por su liberación

El joven de 20 años fue encontrado sin vida al interior de un domicilio de la capital de la Araucanía. Su madre había hecho el miércoles una denuncia por secuestro extorsivo a la PDI, luego de que desconocidos la contactaran por teléfono y le exigieran dinero por la liberación de su hijo.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Foto: Referencial. Policía de Investigaciones San Fernando

El Juzgado de Garantía de Temuco amplió hasta este domingo la detención de los dos sujetos vinculados al secuestro con homicidio que afectó a un hombre de 20 años, el cual presuntamente se había trasladado por trabajo desde Santiago hasta la capital regional de la Araucanía.

La investigación comenzó la madrugada del miércoles, cuando la madre de la víctima, identificado como José Tamayo Fuentes, concurrió a un cuartel de la PDI en la Región Metropolitana para realizar una denuncia por secuestro extorsivo.

En la ocasión, relató a la policía que su hijo se había trasladado hace algunos días desde Quilicura a Temuco para trabajar como temporero y que, tras esto, había sido contactada por teléfono por desconocidos que le exigieron dinero por la liberación de su hijo. Los sujetos, además, le habrían enviado imágenes de la víctima retenida.

Tras esto, desde la policía civil informaron a la Unidad de Primeras Diligencias de la Fiscalía regional de la Araucanía, desde donde se constituyó un equipo investigativo con funcionarios de la Fiscalía de Alta Complejidad y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI.

La investigación permitió dar con un domicilio en calle Ramón Morales, del sector Pedro de Valdivia de la capital regional, donde el mismo miércoles fue hallado el cuerpo sin vida del afectado. Este presentaba diversas lesiones y, preliminarmente, señales de haber sido sometido a torturas.

“Hay antecedentes en la investigación de que esta persona estaba privada contra su voluntad y que efectivamente habría mantenido maltrato de parte de los captores”, afirmó el subprefecto Daniel Araneda, de la BIPE Antisecuestros de Temuco.

Tras esto, dos sujetos de 17 y 18 años, de nacionalidad chilena, fueron detenidos por la policía civil por su presunta responsabilidad en el hecho.

Ampliación de la detención

Así, durante una audiencia realizada la mañana de este jueves, el tribunal accedió a la petición de la Fiscalía de ampliar en tres días -hasta este domingo- la detención de los sujetos.

Según explicó el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, César Schibar, la media fue solicitada “toda vez que existen diligencias pendientes que han sido dispuestas por parte de la Fiscalía para ser trabajadas por la Policía de Investigaciones (PDI), con el objeto de recabar todos los antecedentes necesarios para poder formalizar a los imputados en una fecha determinada y pedir las medidas cautelares acordes al delito investigado”.

En la ocasión, el persecutor confirmó que la investigación “surge por una denuncia presentada por la madre de la víctima, lamentablemente fallecida, el día miércoles recién pasado en horas de la madrugada. La realiza en la ciudad de Santiago ante funcionarios de la PDI”.

En la ocasión, la mujer afirmó haber sido contactada por teléfono por los captores, quienes le enviaron fotografías de su hijo retenido. En este sentido, el fiscal indicó que “en una de las peticiones, (los secuestradores) requerían la cantida de $ 200 mil” por la libertad del joven.

Consultado sobre si el fallecido habría sido sometido a torturas durante su cautiverio, la autoridad indicó que la víctima “presentaba lesiones, sin embargo necesitamos la diligencia de la autopsia, que fue uno de los motivos por los que se pidió la ampliación de la detención, para tener uyna certeza específica respecto del cómo, del cuándo se produce el fallecimiento”.

Asimismo, confirmó que, en el marco de la investigación, se logró acceder a una conversación de uno de los secuestradores con personal del SAMU, en la cual “pide ayuda y la concurrencia de una ambulancia, indicando el domicilio”.

La ubicación del móvil utilizado se confirmó con una triangulación de antenas, por lo que la policía se dirigió al sector, con las mencionadas consecuencias.

