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    Amplían hasta el lunes la detención del sospechoso de agresión a niña de cuatro años de Melipilla

    La Fiscalía Occidente realizó la solicitud al tribunal atendiendo que existen diligencias pendientes. La menos está internada en el Hospital Clínico Félix Bulnes con pronóstico reservado.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Explicando que existen diligencias pendientes, la Fiscalía Metropolitana Occidente solicitó la ampliación de la detención de un sujeto de 24 años que sería el responsable de la agresión que mantiene a una niña de cuatro años internada en el Hospital Clínico Félix Bulnes.

    El Juzgado de Garantía de Melipilla accedió a la solicitud del Ministerio Público y amplió la detención por 72 horas, el máximo estipulado en casos de este tipo, hasta el lunes 22 de junio.

    “Solicitamos al tribunal la ampliación por el máximo que nos concede la ley, que en este caso son tres días, en razón de diligencias que actualmente están en carácter de reservadas por una posible calificación jurídica distinta a la que tenemos el día de hoy”, explicó la fiscal jefa de Melipilla, Claudia Herrera, tras la audiencia.

    La persecutora precisó que actualmente se indaga un homicidio calificado frustrado en contra de la menor de cuatro años de edad.

    La niña llegó al recinto asistencial, ubicado en Cerro Navia, durante la maña del jueves 18 de junio, trasladada de urgencia en un helicóptero de Carabineros proveniente del Hospital de Melipilla.

    El recinto hospitalario ha precisado que, conforme a lo establecido en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, no pueden entregar antecedentes sobre la condición clínica de la niña, manteniéndose su pronóstico como reservado.

    Por su condición, la menor requería atención integral de alta complejidad.

    El sujeto era pareja de la madre de la menor y habría concretado el ataque en el marco de una celebración que tuvo lugar en el hogar de la víctima, en el pasaje Lastenia Álvarez de Melipilla.

    De acuerdo a la información policial preliminar, su mamá la encontró con sangre en el rostro y la evidencia de golpes en el cuerpo.

    Presentaba una “deformación craneal atribuible a un golpe con un objeto contundente o a un fuerte impacto”.

    El sujeto escapó y fue detenido al mediodía del jueves por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 24° Comisaría de Carabineros de Melipilla en la comuna de Estación Central.

    Pese a que inicialmente se mostró reacia a colaborar, la mujer finalmente logró aportar a la policía uniformada información que permitió concretar la detención.

    El sospechoso cuenta con antecedentes por robo y amenaza.

    Más sobre:PolicialNNAMelipillaFiscalía OccidenteCarabineros

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