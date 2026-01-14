SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    AMUCH alerta deficiente combate al comercio ambulante: solo la mitad de los municipios tiene ordenanza para la materia

    La asociación pesquisó que el 50,3% de las municipalidades tiene normas locales respecto de la materia, y no todas tienen un catastro de los puntos críticos donde ocurre.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Comercio ambulante. Adrián Aylwin/Aton Chile ADRIAN AYLWIN/ATON CHILE

    Un frágil panorama es el que descubrió la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) -organismo vinculado más a los municipios de derecha- a propósito de la seguridad municipal y el comercio ambulante en Chile. El organismo liderado por el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), determinó carencias de los municipios respecto de la fiscalización municipal en torno al comercio ambulante y los problemas de seguridad que conllevan.

    Un trabajo de la entidad detectó que solamente la mitad de los municipios tienen una ordenanza municipal (normas locales) respecto del comercio ambulante y el 70% no tiene un catastro de los puntos críticos del comercio ambulante.

    La metodología del estudio fue enviar solicitudes de acceso a la información a las 345 comunas del país de documentos. Solamente respondieron 308 municipios (89,3%).

    Algunos de los principales hallazgos del estudio:

    • El 50,3% de los municipios declara tener una ordenanza o reglamento vigente respecto del comercio ambulante, y el 37,3% no lo tiene.
    • Un 69,1% de los municipios no cuenta con un catastro de los puntos críticos de comercio ambulante.
    • Un 84,7% de los municipios cuenta con una especie de unidad dedicada a la seguridad local y un 6,2% no lo tiene.
    • Un 6,5% de los municipios carece de institucionalidad dedicada a la seguridad local -a modo de departamento, por ejemplo- pero sí tienen a un encargado para el tema.
    • El 87% de los municipios destina trabajadores exclusivos a la seguridad municipal.
    • El 88,3% de los municipios no se encuentra en alguna asociación de seguridad junto a otras municipalidades.
    • El 13,5% de municipios declara no tener la figura de inspector municipal. El promedio de inspectores municipales por comuna fue de 11 inspectores.
    Comercio ambulante. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Otros datos recopilados por la AMUCH muestran que el promedio de la asignación presupuestaria para este 2026 en materia de seguridad fue de $505.549.976. Sin embargo, se recalca que en las grandes comunas metropolitanas con niveles altos de desarrollo, el monto más elevado alcanza los $1.730.708.743. En contraste, las comunas semiurbanas y rurales registran $91.822.190 en promedio.

    En ese sentido es que el estudio de la AMUCH concluye que “el comercio ilícito ambulante además de ser un desafío municipal es ante todo un desafío urbano y territorial de escala nacional que requiere fortalecer la gobernanza local, articular capacidades regionales y desarrollar una política pública que reconozca la heterogeneidad territorial y las condiciones estructurales del fenómeno”.

    Además, las grandes comunas metropolitanas declaran tener en promedio 271 cámaras de televigilancia, lo que supera el promedio nacional de 82 cámaras por comuna.

    Esteban Díaz, director del Observatorio de Seguridad de la AMUCH, dice que “a partir de este estudio, como AMUCH detectamos un retraso en la implementación de la ley. Por ello, como asociación estamos trabajando activamente en apoyar a los municipios, tanto en la elaboración y actualización de ordenanzas de seguridad como en el levantamiento de catastros o mapas de puntos críticos, considerando que un 69,1% de las comunas declara no contar con este tipo de diagnóstico, clave para una gestión preventiva y eficaz de la seguridad local”.

    Como conclusión, el estudio recalca que “abordar estos desafíos exige transitar desde intervenciones reactivas a modelos integrales, desde lógicas individuales a enfoques intercomunales, desde respuestas fragmentadas a políticas multinivel y desde marcos normativos desactualizados a sistemas de gobernanza coherentes con la realidad del comercio ilícito en Chile”.

    Los descubrimientos se dan en un contexto en que diversos alcaldes empujaron con fuerza la Ley de Seguridad Municipal -que fortalece y da más atribuciones a este tipo de combates- en circunstancias que, según dicen en el mundo municipal, las deficiencias encontradas en el estudio se podrían haber reparado sin necesidad de contar con una nueva ley.

    Más sobre:Comercio AmbulanteAMUCHMunicipalidadesSeguridadLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    Las frases y dichos del Presidente Boric que marcan sus últimas entrevistas previo a dejar La Moneda

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN

    A contrarreloj: Ministerio de Transportes abre nueva licitación para lograr entrada en vigencia de Ley Uber antes del 11M

    Con Jara y Marcel como invitados: el gran acto que prepara La Moneda por pensiones

    Así fue como se negoció en el Senado la Ley Naín-Retamal que terminó favoreciendo a Claudio Crespo en el caso Gatica

    Lo más leído

    1.
    El Minsal de Kast toma forma: los nombres que se afinan para acompañar a May Chomali

    El Minsal de Kast toma forma: los nombres que se afinan para acompañar a May Chomali

    2.
    Boric anuncia que formalizará la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    Boric anuncia que formalizará la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    3.
    Sangre, contradicciones y hostigamientos: las pistas que llevaron a la detención de tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil

    Sangre, contradicciones y hostigamientos: las pistas que llevaron a la detención de tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil

    4.
    Gobierno aclara que detenido por disparar a carabineros en megatoma no ha recibido pensión de gracia porque le faltó realizar un trámite

    Gobierno aclara que detenido por disparar a carabineros en megatoma no ha recibido pensión de gracia porque le faltó realizar un trámite

    5.
    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia

    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Este jueves se publican los resultados de preselección del FUAS: revisa las próximas fechas

    Este jueves se publican los resultados de preselección del FUAS: revisa las próximas fechas

    El nuevo requisito que se exigirá al solicitar o renovar la licencia de conducir

    El nuevo requisito que se exigirá al solicitar o renovar la licencia de conducir

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
    Chile

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las frases y dichos del Presidente Boric que marcan sus últimas entrevistas previo a dejar La Moneda

    AMUCH alerta deficiente combate al comercio ambulante: solo la mitad de los municipios tiene ordenanza para la materia

    Antofagasta escala posiciones entre las mineras más valiosas del mundo y supera a Anglo American
    Negocios

    Antofagasta escala posiciones entre las mineras más valiosas del mundo y supera a Anglo American

    Corte Suprema de Estados Unidos vuelve a dejar en suspenso fallo por aranceles de Trump

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard
    Tendencias

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Sin partido por el tercer lugar: la ANFP confirma la programación de la Supercopa que da el vamos a la temporada 2026
    El Deportivo

    Sin partido por el tercer lugar: la ANFP confirma la programación de la Supercopa que da el vamos a la temporada 2026

    Juan Martín Lucero rescinde con Fortaleza y se acerca a la U con el mayor salario del fútbol chileno

    Tomás Asta-Buruaga agradece el apoyo de Daniel Garnero tras su renovación en la UC: “El profe empujó esta vuelta”

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus
    Cultura y entretención

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    “Por primera vez empezaba a tener fe”: Euphoria estrena intenso trailer de su tercera temporada

    Elena Roger se presenta en shows en Santiago y Viña del Mar

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN
    Mundo

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”

    Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender