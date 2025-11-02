Anuncian alianza con Pudahuel: Grupo Nuestros Parques reporta más de 50 mil visitantes durante fin de semana largo

La tarde de este domingo 2 de noviembre, en el marco de la conmemoración del tradicional Día de Todos Los Santos, Grupo Nuestros Parques y la Municipalidad de Pudahuel formalizaron un convenio de cooperación institucional que entregará beneficios para las vecinas y vecinos de la comuna

La actividad se realizó esta mañana en el Cementerio Parque Canaán, y fue encabezada por el alcalde Ítalo Bravo y el gerente general de Grupo Nuestros Parques, Juan Pablo Corvalán.

En la instancia se llevó a cabo la firma principal de la alianza firmaron esta alianza cuyo objetivo será fortalecer el trabajo colaborativo de ambas organizaciones y ampliará las acciones en favor de la comunidad.

Alianza de Pudahuel y Grupo Nuestros Parques.

Al respecto, el gerente general de Grupo Nuestros Parques, Juan Pablo Corvalán, señaló: “Hoy estamos iniciando un trabajo conjunto para ampliar las acciones que mejoran las oportunidades para la comunidad. En Parque Canaán hoy tenemos emprendedoras locales; vamos a generar actividades culturales, ampliar el fomento productivo y consolidar iniciativas de más largo plazo”.

Asimismo, el alcalde Pudahuel, ítalo Bravo, expresó: “Estamos muy contentos de que este hermoso Parque Canaán se abra a la comunidad, impulse nuevos espacios para los emprendedores de Pudahuel y se transforme en un área verde con mucha vida y actividades para nuestras vecinas y vecinos”.

Por otro lado, con respecto a las actividades de la instancia, Corvalán señaló: “Recibimos a las más de 50 mil visitas con música en vivo, una zona de pinta caritas para los niños, stand de emprendedores y, por supuesto, con ceremonias religiosas y bendiciones de sepulturas”

Así, el gerente general de Grupo Nuestros Parques, concluyó: “El propósito fue construir, junto a cada persona que este Día de Todos Los Santos vino a los cementerios, un lugar donde se encuentran las emociones y los recuerdos que todos guardamos en memoria de los que ya partieron”.