Apunta a la administración anterior: GORE de Biobío denuncia compra millonaria de terrenos inviables para viviendas sociales

El gobernador de Biobío, Sergio Giacaman, presentó una denuncia ante la fiscalía regional para indagar la compra millonaria de terrenos que estaban destinados para viviendas sociales, sin embargo, el proyecto no se concretó debido a que no cumplen con los requisitos para construcciones.

A tráves de su cuenta de X, la autoridad explicó que la administración anterior, liderada por Rodrigo Díaz, aprobó la compra de 16 terrenos sin factibilidad técnica para el desarrollo de proyectos habitacionales.

Los predios que fueron adquiridos por $8 mil millones estaban desginados para viviendas de 1.200 familias de Arauco, Lebu, Curanilahue y Los Álamos.

Acorde a Giacaman, la tramitación se realizó fuera de toda norma. “Se compraron a dedo, fuera de planes reguladores, sin subdivisiones, sin factibilidad SERVIU, con tasaciones carentes de todo procedimiento formal e ignorando informes jurídicos internos y advertencias de Contraloría", afirmó el gobernador.

“Todo esto se hizo bajo la llamada glosa Monsalve, que de manera excepcional autorizaba la adquisición de terrenos en la provincia de Arauco”, añadió.

Entre los descargos de Giacaman aseguró que en la acta oficial de traspaso no se informó sobre las transacciones presuntamente irregulares, pese a que existían “documentos firmados, 5 terrenos comprados, 1 pagado y advertencias claras de su inviabilidad”.

Por lo mismo, el gobernador instó al Consejo de Defensa del Estado a querellarse contra quienes resulten responsable, y así “recuperar los recursos de un proyecto que nunca se concretó”.