SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Apunta a la administración anterior: GORE de Biobío denuncia compra millonaria de terrenos inviables para viviendas sociales

El gobernador Sergio Giacaman aseguró que la transacción de $8 mil millones se realizó "fuera de planes reguladores, sin subdivisiones, sin factibilidad SERVIU y con tasaciones carentes de todo procedimiento formal".

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

El gobernador de Biobío, Sergio Giacaman, presentó una denuncia ante la fiscalía regional para indagar la compra millonaria de terrenos que estaban destinados para viviendas sociales, sin embargo, el proyecto no se concretó debido a que no cumplen con los requisitos para construcciones.

A tráves de su cuenta de X, la autoridad explicó que la administración anterior, liderada por Rodrigo Díaz, aprobó la compra de 16 terrenos sin factibilidad técnica para el desarrollo de proyectos habitacionales.

Los predios que fueron adquiridos por $8 mil millones estaban desginados para viviendas de 1.200 familias de Arauco, Lebu, Curanilahue y Los Álamos.

Acorde a Giacaman, la tramitación se realizó fuera de toda norma. “Se compraron a dedo, fuera de planes reguladores, sin subdivisiones, sin factibilidad SERVIU, con tasaciones carentes de todo procedimiento formal e ignorando informes jurídicos internos y advertencias de Contraloría", afirmó el gobernador.

“Todo esto se hizo bajo la llamada glosa Monsalve, que de manera excepcional autorizaba la adquisición de terrenos en la provincia de Arauco”, añadió.

Entre los descargos de Giacaman aseguró que en la acta oficial de traspaso no se informó sobre las transacciones presuntamente irregulares, pese a que existían “documentos firmados, 5 terrenos comprados, 1 pagado y advertencias claras de su inviabilidad”.

Por lo mismo, el gobernador instó al Consejo de Defensa del Estado a querellarse contra quienes resulten responsable, y así “recuperar los recursos de un proyecto que nunca se concretó”.

Más sobre:Gobernación BiobíoFiscalía Regional del Biobío

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hamas critica a Abbas por “apoyar las demandas de la ocupación fascista” al reclamar que entreguen las armas

FNE recomienda licitación transitoria para garantizar competencia en Puerto de Valparaíso

Fans eufóricos, bromas a Carlos Peña y gritos de “¡usted me salvó la vida!“: el paso de Isabel Allende por Providencia

Gobierno aumenta listado de empresas estratégicas que no pueden hacer huelga

Mario Marcel reaparece luego de su salida del Ministerio de Hacienda

Dante Contreras critica al Banco Central por reporte sobre el empleo y sospecha de intencionalidad política

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

4.
El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

5.
El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos

Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos
Chile

Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Apunta a la administración anterior: GORE de Biobío denuncia compra millonaria de terrenos inviables para viviendas sociales

FNE recomienda licitación transitoria para garantizar competencia en Puerto de Valparaíso
Negocios

FNE recomienda licitación transitoria para garantizar competencia en Puerto de Valparaíso

Gobierno aumenta listado de empresas estratégicas que no pueden hacer huelga

Mario Marcel reaparece luego de su salida del Ministerio de Hacienda

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes
Tendencias

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto

Un alce, un jaguar y un águila: la FIFA revela las mascotas del Mundial de Norteamérica 2026
El Deportivo

Un alce, un jaguar y un águila: la FIFA revela las mascotas del Mundial de Norteamérica 2026

Felipe Correa aborda la posibilidad de llevar a Manuel Pellegrini a la Roja y define el futuro de Nicolás Córdova

En vivo: la Roja Sub 20 debuta en el Mundial de Chile enfrentando a Nueva Zelanda

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Fans eufóricos, bromas a Carlos Peña y gritos de “¡usted me salvó la vida!“: el paso de Isabel Allende por Providencia
Cultura y entretención

Fans eufóricos, bromas a Carlos Peña y gritos de “¡usted me salvó la vida!“: el paso de Isabel Allende por Providencia

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic

Consequence of Energy estrena videoclip con la participación de Marko Zaror

Hamas critica a Abbas por “apoyar las demandas de la ocupación fascista” al reclamar que entreguen las armas
Mundo

Hamas critica a Abbas por “apoyar las demandas de la ocupación fascista” al reclamar que entreguen las armas

Israel no ve “problemas” en el despliegue militar de apoyo a la flotilla que va rumbo a Gaza porque no cree que intervengan

Mahmud Abbas llama ante la Asamblea General de la ONU a “dejar de usar el hambre como arma de guerra” y pide el fin de la guerra

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?