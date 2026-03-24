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    Armada confisca histórica carga de 68,7 toneladas de cocaína y ketamina en Arica

    Los resultados establecieron que 24,5 toneladas correspondían a productos contaminados con cocaína y ketamina. En tanto, 44,2 toneladas contenían exclusivamente ketamina.

    Por 
    Javiera Ortiz

    La Policía Marítima de la Armada de Chile confiscó y analizó durante este martes tres cargas de 68.726 kilos de cocaína y ketamina provenientes de Bolivia y que tenían como destino final puertos de Alemania, Italia y México.

    En el marco de un operativo liderado por la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional de Arica, la Armada confiscó la cargas correspondientes a madera y productos de caucho, contenían clorhidrato de cocaína y ketamina ocultos mediante mecanismos no convencionales.

    La Policía Marítima en coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas realizaron dos de las incautaciones que se concretaron a raíz de un control portuario y trabajo de inteligencia marítima.

    En tanto, un tercer procedimiento se originó tras la fiscalización de personal especializado del OS-7 de Carabineros a un camión en una ruta regional ante la posible presencia de sustancias ilícitas. La carga fue trasladada al puerto de Arica para su revisión, diligencia que confirmó la existencia de ketamina.

    Armada confisca cargas con 68 toneladas de cocaína y ketamina en Arica

    En los tres procedimientos se efectuaron aforos físicos de los contenedores con la participación de binomios caninos de la Policía Marítima, Aduanas, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), lo que permitió detectar las drogas.

    El director de Seguridad y Operaciones Marítimas (DIRSOMAR), Sigfrido Ramírez, destacó que “esta incautación es particularmente relevante, dado que por la dependencia de nuestro país del comercio marítimo, permite que nuestros puertos sigan operando de manera segura y, junto con ello, impedir el empleo de estas instalaciones y de las cadenas logísticas portuarias y marítimas por parte del crimen organizado transnacional”.

    Los resultados establecieron que 24.500 kilos correspondían a productos contaminados con cocaína y ketamina. En tanto, 44.226 kilos contenían exclusivamente ketamina.

    Las sustancias estaban ocultas en madera de Tajibo destinada a Hamburgo, Alemania. Las baldosas de caucho con destino a Manzanillo, México; y madera aserrada que sería enviada a Venecia, Italia.

    El Ministerio Público destacó el trabajo interinstitucional con la Armada “orientado a detectar nuevas modalidades de tráfico ilícito y fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar el crimen organizado transnacional”.

    Más sobre:AricaArmada de ChileFiscalía Regional de AricaServicio Nacional de Aduanas

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