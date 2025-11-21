Armada entrega el primer carro de Bomberos en archipiélago de Juan Fernández

Este viernes se concretó un verdadero hito para el archipiélago Juan Fernández. Hasta dicha zona insular del país, específicamente a la isla Robinson Crusoe, arribó el primer carro de Bomberos que tendrá la zona y que fue transportado por la Armada.

El arribo del carro de bombas se concretó durante la tarde de esta jornada, tras un viaje en alta mar por cerca de 30 horas. La adquisición del primer camión de la institución de emergencia fue financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso y cuyo traslado estuvo a cargo de la institución uniformada.

Dicho traslado, según señaló la Armada, se realizó a través de la barcaza Chacabuco, en la cual se cargó el vehículo de alto tonelaje. Tras el viaje marítimo, el que estuvo acompañado por el patrullero Comandante Toro de la misma institución, se atracó en el puerto de la isla, en la localidad de San Juan Bautista, en la Bahía Cumberland.

Junto con concretar la entrega del primer carro de bomba en la isla, detallan desde la Armada, la institución también realizó tareas logísticas en el archipiélago, donde también se ejecutan, frecuentemente, labores de fiscalización en el área jurisdiccional de Chile.

El capitán de Corbeta, Gabriel Boreba, comandante de la barcaza Chacabuco afirmó que “para nosotros es realmente un orgullo poder estar contribuyendo de esta forma en algo tan significativo como un carro de bomba para la comunidad de Juan Fernández”.

Por su parte el alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, expresó “mi agradecimiento a la Armada de Chile y al gobierno regional por el financiamiento de este tan importante vehículo para nuestra comuna, el primero de la historia”.