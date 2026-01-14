SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Armendáriz blinda a Chong en investigaciones por violencia policial: “No podemos abdicar de nuestra función que es investigar”

    "Hay un mandato constitucional y legal que lo impide, pero por el otro lado, hay que entender que la adecuada marcha de las instituciones públicas, incluyendo la policía, debe conllevar el escrutinio penal respecto de los hechos de sus integrantes", precisó.

    Por 
    Paz Rubio
     
    José Carvajal Vega
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Luego de su intervención en la cuenta pública de los fiscales regionales de la Región Metropolitana, el persecutor jefe de la zona centro norte, Xavier Armendáriz defendió que se investigasen las denuncias contra policías que se hicieron durante el estallido social.

    Las declaraciones de Armendáriz llegan un día después de que la justicia absolviera al excarabinero Claudio Crespo de su responsabilidad en el delito de apremios ilegítimos contra el hoy diputado electo Gustavo Gatica durante una manifestación en noviembre de 2019, una causa que investigó la Fiscalía Centro Norte y por la que pedía 12 años de presidio para el acusado. Si bien el tribunal estableció que Crespo fue el autor de los disparos que cegaron a Gatica, estimó que no contravino los reglamentos de Carabineros y que actuó en legítima defensa.

    Al ser consultado sobre si existe un problema estructural en su repartición para probar responsabilidades penales de agentes del Estado, aludiendo al caso de Crespo y al del excarabinero Sebastián Zamora -absuelto del caso Pío Nono- Armendáriz reconoció que para el Ministerio Público “es complejo” investigar a las policías, debido a que son auxiliares de su labor.

    “Pero por el otro lado, nosotros no podemos abdicar de nuestra función, que es investigar las denuncias que nos presentan respecto de las policías. Primero, porque hay un mandato constitucional y legal que lo impide, pero por el otro lado, hay que entender que la adecuada marcha de las instituciones públicas, incluyendo la policía, debe conllevar el escrutinio penal respecto de los hechos de sus integrantes. Dicho de otra manera, es necesario llevar adelante la investigación penal, y no mirar para el lado, porque eso es lo que mejor le hace a esa institución policial, porque le permite que sus integrantes se apeguen al derecho", argumentó.

    Luego explicó que cuando los investigados son carabineros se pide que las diligencias sean realizadas por la Policía de Investigaciones y viceversa y que no considera que en esos casos “haya habido un problema en su investigación”. Respecto de si el Ministerio Público apoya a la fiscal Ximena Chong, quien lideró las investigaciones tanto del caso Pío Nono como el de Gatica, Armendáriz acotó que “la fiscalía lleva adelante sus trabajos a través de equipos investigativos. Yo sé que desde el punto de vista comunicacional es atractivo y rentable personificar, el trabajo del Ministerio Público en nombre, porque así tenemos, digamos, un blanco clarito".

    “Las investigaciones que se llevan adelante en la fiscalía de Centro Norte, mientras yo estoy a cargo, son de responsabilidad mía. Por lo tanto, si alguien quiere dirigirse a los dardos, es a mí”, añadió.

    Luego reafirmó que todos quienes han llevado los casos por violencia institucional, cuentan con su “aprecio, mi reconocimiento y la felicitación por su entrega. Porque la fiscalía lo que pretende es que los tribunales resuelvan. Aquí no tenemos compromisos personales, ni a favor ni en contra de nadie”.

    Junto con reafirmar que dejará de participar en las causas que dirige, como la del exsubsecretario Manuel Monsalve, una vez que cese en su cargo, al ser inquirido sobre si el veredicto que absolvió a Crespo genera un precedente respecto de causas similares respondió que “los veredictos no forman jurisprudencia. (...)Si uno quiere hablar del caso, tiene que leer la sentencia. Ayer ya dije, prestamos atención al veredicto y estaremos como institución a la sentencia a ver cuál es la reacción que tenemos frente al caso”.

