SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Arremeten en tribunales contra el cirujano “más top de Chile” por fallida operación estética a mujer de 72 años

Por medio de una querella ingresada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, una mujer que llegó hasta la consulta del especialista lo acusa por el delito de lesiones graves.

Por 
María Catalina Batarce
 
Leonardo Cárdenas
Cirujano Héctor Valdés. Foto: Instagram.

El cirujano plástico Héctor Valdés ha sido reconocido por décadas como parte de los especialistas favoritos de los rostros de la televisión chilena. De hecho, ha sido un invitado recurrente en paneles de conversación donde se abordan distintas intervenciones médicas.

Pero aunque en el pasado ha hecho noticia por exitosas cirugías, como la que realizó a Raquel Argandoña, actualmente enfrenta una querella por procedimientos que no tuvieron el resultado esperado: una de sus pacientes arremetió en su contra por el delito de lesiones graves.

Se trata de una mujer de 72 años que en enero de 2023 llegó hasta la consulta del especialista para rejuvenecer su rostro, momento en que se le recomendó un lifting facial y una blefaroplastía bilateral, para retirar el exceso de piel en sus párpados.

Para ello, en octubre, la querellante se realizó un completo chequeo médico, el cual arrojó que no había inconvenientes en que se sometiera a las intervenciones y entró a pabellón en noviembre. Pese a ello y tras semanas de recuperación, el resultado -como se lee en el texto de la querella- fue una serie de dolencias.

“Finalizado el procedimiento, permanecí hospitalizada una noche en la Clínica Monteblanco y fui dada de alta al día siguiente por el doctor Valdés. Según lo indicado, la evolución esperada contemplaba retiro de suturas al séptimo día y recuperación funcional completa en aproximadamente 20 días. Sin embargo, la evolución posoperatoria fue desfavorable y nada de eso ocurrió”, se afirma en la acción ingresada el pasado 29 de septiembre por los abogados Juan Cristóbal Pino y Luis Felipe Castañeda.

Según detalló la mujer, a pesar de su excelente cicatrización los hematomas le duraron varios meses y las cicatrices en los párpados le quedaron totalmente visibles hasta el día de hoy. “El corte que debía ser en el pliegue de los párpados superiores fue hecho hasta la sien, algo completamente fuera de norma en una cirugía de esta naturaleza”, especifica.

En resumen, describe que la blefaroplastia resultó “un fracaso”. Apunta a que mantiene daños graves en ambos ojos, con imposibilidad de cerrarlos por completo, presentando complicaciones y secuelas posquirúrgicas diagnosticadas por varios especialistas en oftalmología y oculoplastía, además de daño estético evidente.

Héctor-Valdés-Raquel-Argandoña-Ingrid-Aceitón-890 la-cuarta

Entre las afectaciones, la querella enumera inflamación de córnea por imposibilidad de cerrar los ojos, inflamación y acumulación de líquido en la conjuntiva y cicatrices que nunca se atenuaron, pese a las infiltraciones de corticoides realizadas por el mismo cirujano.

Agrega, en el mismo sentido, que ante sus recurrentes reclamos Valdés accedió a realizarle una operación “correctiva” que supuestamente no tendría ningún costo, la cual se concretó en abril de 2024.

¿Qué pasó? Nuevamente el resultado no fue el esperado. “Esta nueva intervención quirúrgica, que se suponía sería una pequeña corrección, no solo fue un fracaso, sino que el querellado procedió a realizar una nueva cirugía de párpados, es decir, una segunda y totalmente innecesaria blefaroplastia. En lugar de efectuar la corrección, volvió a cortar tejido de los párpados superiores e inferiores de ambos ojos”, se menciona en la querella.

Como acota la mujer, todo empeoró. Señala que la nueva intervención la dejó aun más impedida para lograr un cierre adecuado de los ojos, considerando que ya contaba con muy poca piel. De hecho, según el diagnóstico que le dieron diversos especialistas que consultó, se le generó una nueva condición: ectropión.

Dicha condición corresponde a un trastorno en el cual el párpado, usualmente el inferior, se pliega hacia afuera, exponiendo su superficie interna y la conjuntiva al exterior. Esto, como comenta, genera síntomas como irritación, sequedad, lagrimeo, además de poder ocasionar daño corneal y alteraciones estéticas. Esto, dice la denunciante, “no solo me impide continuar con mis actividades habituales, sino que también afecta mi capacidad laboral”.

Así es como la mujer apunta en contra de Valdés por el daño causado, exigiendo una reparación para acceder a las intervenciones requeridas. “Para poder recuperar mi salud, resulta imprescindible reparar los daños ocasionados por el querellado. Esto requerirá someterme a nuevas intervenciones quirúrgicas, necesarias tanto para proteger mis córneas como para prevenir la pérdida de visión, las cuales implican costos significativos”, sostiene.

Ante los antecedentes, como pudo revisar este medio, el pasado 3 de octubre la jueza Francis Fell declaró admisible la querella y remitió los antecedentes ante el Ministerio Público para su investigación.

Cirujano Héctor Valdés. Foto: Instagram.
Más sobre:Héctor ValdésCirujano plásticoLa Tercera PMTribunalesLesiones graves

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ossandón responde arremetida de Asociaciones de funcionarios del Congreso y defiende proyecto para regular supersueldos

Trump amenaza con “ir y matar” a miembros de Hamas tras enfrentamientos con milicias rivales en Gaza

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena

Consejero del BC: “Si bien hay espacios para seguir bajando en algo las tasas, ese proceso tiene que ser muy cuidadoso”

Los otros ministros que dejaron el gobierno de Boric tras verse envueltos en polémicas

Minsal lanza nueva herramienta online para monitorear el estado alimenticio de la población

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

5.
Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

Ossandón responde arremetida de Asociaciones de funcionarios del Congreso y defiende proyecto para regular supersueldos
Chile

Ossandón responde arremetida de Asociaciones de funcionarios del Congreso y defiende proyecto para regular supersueldos

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Los otros ministros que dejaron el gobierno de Boric tras verse envueltos en polémicas

Consejero del BC: “Si bien hay espacios para seguir bajando en algo las tasas, ese proceso tiene que ser muy cuidadoso”
Negocios

Consejero del BC: “Si bien hay espacios para seguir bajando en algo las tasas, ese proceso tiene que ser muy cuidadoso”

La despedida de Diego Pardow del Ministerio de Energía

Día mundial del pan: ¿Cuánto gastan las familias al mes y cuál es el consumo per cápita?

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile
Tendencias

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

Viene de conseguir su primer punto ATP: Benjamín Pérez, de 16 años, accede a los cuartos de final del M15 de Santiago
El Deportivo

Viene de conseguir su primer punto ATP: Benjamín Pérez, de 16 años, accede a los cuartos de final del M15 de Santiago

“Llamamos a adoptar soluciones más equilibradas”: el reproche de la UC a la Delegación Presidencial de Valparaíso

Desafiando a los minutos Sub 21: la formación sin juveniles que prepara Colo Colo para visitar al puntero Coquimbo Unido

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena
Cultura y entretención

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena

La Misteriosa Mirada del Flamenco tiene calurosa recepción en FICValdivia y confirma acuerdo para EE.UU.

Alberto Fuguet y la nueva vida de Missing: “Cualquiera que escriba de su familia debe aspirar a que le quede la cagada”

Trump amenaza con “ir y matar” a miembros de Hamas tras enfrentamientos con milicias rivales en Gaza
Mundo

Trump amenaza con “ir y matar” a miembros de Hamas tras enfrentamientos con milicias rivales en Gaza

Los procedimientos que restan para que la eutanasia pueda ser aplicada en Uruguay tras aprobación de histórica ley

Las memorias póstumas de la mujer que acusó a Epstein: “El príncipe Andrés creía que tener sexo conmigo era su derecho”

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo