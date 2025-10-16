Arremeten en tribunales contra el cirujano “más top de Chile” por fallida operación estética a mujer de 72 años

El cirujano plástico Héctor Valdés ha sido reconocido por décadas como parte de los especialistas favoritos de los rostros de la televisión chilena. De hecho, ha sido un invitado recurrente en paneles de conversación donde se abordan distintas intervenciones médicas.

Pero aunque en el pasado ha hecho noticia por exitosas cirugías, como la que realizó a Raquel Argandoña, actualmente enfrenta una querella por procedimientos que no tuvieron el resultado esperado: una de sus pacientes arremetió en su contra por el delito de lesiones graves.

Se trata de una mujer de 72 años que en enero de 2023 llegó hasta la consulta del especialista para rejuvenecer su rostro, momento en que se le recomendó un lifting facial y una blefaroplastía bilateral, para retirar el exceso de piel en sus párpados.

Para ello, en octubre, la querellante se realizó un completo chequeo médico, el cual arrojó que no había inconvenientes en que se sometiera a las intervenciones y entró a pabellón en noviembre. Pese a ello y tras semanas de recuperación, el resultado -como se lee en el texto de la querella- fue una serie de dolencias.

“Finalizado el procedimiento, permanecí hospitalizada una noche en la Clínica Monteblanco y fui dada de alta al día siguiente por el doctor Valdés. Según lo indicado, la evolución esperada contemplaba retiro de suturas al séptimo día y recuperación funcional completa en aproximadamente 20 días. Sin embargo, la evolución posoperatoria fue desfavorable y nada de eso ocurrió ”, se afirma en la acción ingresada el pasado 29 de septiembre por los abogados Juan Cristóbal Pino y Luis Felipe Castañeda.

Según detalló la mujer, a pesar de su excelente cicatrización los hematomas le duraron varios meses y las cicatrices en los párpados le quedaron totalmente visibles hasta el día de hoy. “El corte que debía ser en el pliegue de los párpados superiores fue hecho hasta la sien, algo completamente fuera de norma en una cirugía de esta naturaleza”, especifica.

En resumen, describe que la blefaroplastia resultó “un fracaso”. Apunta a que mantiene daños graves en ambos ojos, con imposibilidad de cerrarlos por completo, presentando complicaciones y secuelas posquirúrgicas diagnosticadas por varios especialistas en oftalmología y oculoplastía, además de daño estético evidente.

Héctor-Valdés-Raquel-Argandoña-Ingrid-Aceitón-890 la-cuarta

Entre las afectaciones, la querella enumera inflamación de córnea por imposibilidad de cerrar los ojos, inflamación y acumulación de líquido en la conjuntiva y cicatrices que nunca se atenuaron, pese a las infiltraciones de corticoides realizadas por el mismo cirujano.

Agrega, en el mismo sentido, que ante sus recurrentes reclamos Valdés accedió a realizarle una operación “correctiva” que supuestamente no tendría ningún costo, la cual se concretó en abril de 2024.

¿Qué pasó? Nuevamente el resultado no fue el esperado. “Esta nueva intervención quirúrgica, que se suponía sería una pequeña corrección, no solo fue un fracaso, sino que el querellado procedió a realizar una nueva cirugía de párpados, es decir, una segunda y totalmente innecesaria blefaroplastia. En lugar de efectuar la corrección, volvió a cortar tejido de los párpados superiores e inferiores de ambos ojos”, se menciona en la querella.

Como acota la mujer, todo empeoró. Señala que la nueva intervención la dejó aun más impedida para lograr un cierre adecuado de los ojos, considerando que ya contaba con muy poca piel. De hecho, según el diagnóstico que le dieron diversos especialistas que consultó, se le generó una nueva condición: ectropión.

Dicha condición corresponde a un trastorno en el cual el párpado, usualmente el inferior, se pliega hacia afuera, exponiendo su superficie interna y la conjuntiva al exterior. Esto, como comenta, genera síntomas como irritación, sequedad, lagrimeo, además de poder ocasionar daño corneal y alteraciones estéticas. Esto, dice la denunciante, “no solo me impide continuar con mis actividades habituales, sino que también afecta mi capacidad laboral”.

Así es como la mujer apunta en contra de Valdés por el daño causado, exigiendo una reparación para acceder a las intervenciones requeridas. “Para poder recuperar mi salud, resulta imprescindible reparar los daños ocasionados por el querellado. Esto requerirá someterme a nuevas intervenciones quirúrgicas, necesarias tanto para proteger mis córneas como para prevenir la pérdida de visión, las cuales implican costos significativos”, sostiene.

Ante los antecedentes, como pudo revisar este medio, el pasado 3 de octubre la jueza Francis Fell declaró admisible la querella y remitió los antecedentes ante el Ministerio Público para su investigación.