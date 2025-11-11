OFERTA ELECCIONES $990
    Artés afirma que Chile tiene “300 presos por cada 100 mil habitantes”: falso ❌

    Si se calcula la tasa considerando los 64.760 presos y la última población censada de 18.480.432 ésta arrojaría 350 presos por cada 100 mil habitantes.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Eduardo Artés en el debate presidencial.

    Durante el último debate presidencial organizado por Anatel, el candidato presidencial independiente y representante del movimiento Partido Comunista Acción Proletaria, Eduardo Artés, se refirió a la cantidad de presos y homicidios en Chile.

    El abanderado presidencial sostuvo que Chile “tiene aproximadamente 300 presos por cada 100 mil habitantes. Estados Unidos por cada 100 mil habitantes tiene 600 mil presos. Ambos tenemos 6 homicidios por cada 100 mil habitantes. China tiene 111 presos por 100 mil habitantes y un homicidio”.

    Actualmente, según la información de Gendarmería actualizada al 30 de septiembre de este año, en Chile figuran 64.760 presos. Si se calcula la tasa considerando la cifra más oficial del total de población, la censada en 2024 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 18.480.432 personas arrojaría una tasa de 350 por cada 100 mil habitantes. Dichos datos podrían variar si se considera una población más actualizada, pero hasta el minuto la información del INE es la más oficial respecto de la población chilena.

    Algunas entidades estudiosas en los temas carcelarios como World Prision Brief hacen estimaciones en torno a una población superior a los 19 millones, lo que arroja una tasa de 328 presos por cada 100 mil habitantes.

    Según la misma institución World Prision Brief, Estados Unidos actualmente tiene una tasa de 542 presos por cada 100 mil habitantes y no de 600, como dijo Artés.

    En cuanto a la afirmación de la cantidad de homicidios, según la información del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos la tasa de homicidios efectivamente fue de seis homicidios por cada 100 mil habitantes durante 2024, lo que coincide con lo dicho por el candidato.

    Respecto de la tasa de homicidios de 2025, lo cierto es que no se pueden comparar pues si bien la tasa de homicidios bajó un 13,8% -situándose en 2,5 homicidios por cada 100 mil habitantes- esto solamente corresponde al primer semestre del 2025 y no al año completo como la correspondiente a 2024.

