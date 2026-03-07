Ascienden a nueve los casos confirmados de dengue en Rapa Nui

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Valparaíso actualizó las cifras en torno al brote de dengue en Isla de Pascua, luego de que un informe técnico actualizado reportara nueve casos confirmados del virus, entre contagios autóctonos e importados.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, dos de los pacientes se encuentran hospitalizados en el Hospital Hanga Roa, debido a la presencia de transmisión local activa de la enfermedad que proviene de la picadura del mosquito aedes aegypti en la isla.

Según la minuta epidemiológica, además de los casos confirmados, tres personas permanecen como sospechosas a la espera de resultados de laboratorio, mientras que 116 muestras han sido analizadas desde el inicio de la vigilancia, cifra que incluye tanto diagnósticos positivos como descartados.

Ante este escenario, desde la Seremi se reiteró el llamado a la población a acudir de inmediato al hospital local en caso de presentar síntomas compatibles con dengue, tales como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, náuseas, vómitos o erupciones cutáneas.

En paralelo, los equipos de salud han intensificado la búsqueda activa de personas con cuadros febriles en los sectores intervenidos, junto con las labores de control del mosquito vector, principalmente mediante eliminación de criaderos y monitoreo sanitario en zonas residenciales.

El dengue es transmitido por el mosquito aedes aegypti, especie que puede reproducirse en pequeñas acumulaciones de agua estancada en patios, recipientes o depósitos domésticos.

Alerta sanitaria

El escenario sanitario también fue abordado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), que advirtió que las condiciones territoriales de la isla -como su aislamiento geográfico, limitaciones logísticas de abastecimiento y la existencia de un único recinto hospitalario- representan factores de riesgo frente a un eventual aumento de contagios.

A raíz de estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la dirección regional del organismo modificó la cobertura de la alerta amarilla por alteración sanitaria, la que se mantiene vigente desde el 16 de abril de 2024 para las provincias de Los Andes y de Isla de Pascua.

Desde Senapred explicaron que la medida busca mantener en estado de alistamiento escalonado a los recursos de respuesta, permitiendo una reacción rápida ante cambios en la evolución del brote.

“Con la modificación de cobertura de esta alerta amarilla se mantendrán preparados los recursos necesarios para intervenir oportunamente, con el objetivo de evitar que el evento aumente en extensión y severidad y así minimizar sus efectos en la población, sus bienes y el medio ambiente”, señaló el organismo en su último reporte.