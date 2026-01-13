Asociación de Gendarmes advierte impacto de reforma en la estabilidad del sistema penitenciario y alerta eventual “éxodo” de funcionarios

Este lunes, desde la Asociación de Gendarmes volvieron a criticar la reforma constitucional presentada por el gobierno, que busca que la institución esté bajo el Ministerio de Seguridad Pública y se cree un nuevo organismo para la reinserción social de los reclusos, advirtiendo que el proyecto pone en riesgo la estabilidad del sistema penitenciario.

La propuesta busca sacar a Gendarmería del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, e incorporarla como una Fuerza de Orden y Seguridad Pública, lo que conlleva terminar con las asociaciones de funcionarios, al pasar a ser una organización no deliberante.

Desde el Ejecutivo han recalcado que no puede haber “sindicatos con armas”, como ha defendido el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Ante lo anterior, el presidente de la Asociación de Gendarmes, Pablo Jaque, sostuvo que la reforma que ya inició su discusión, “no solo no se hace cargo en lo inmediato de los graves problemas estructurales que presenta el sistema penitenciario en nuestro país, sino que lo que ha hecho además es generar estrés y una tremenda incertidumbre en miles de funcionarios y funcionarias a nivel nacional”.

De acuerdo a la declaración de Jaque, el principal “temor” de los gendarmes, es que con la reforma se “amenace derechos de remuneración y previsionales, especialmente al personal de la planta dos, de suboficiales y gendarmería”.

Según Jaque, quien no entregó cifras ni documentos, con el proyecto en discusión “hoy son muchos los funcionarios que están analizando y algunos ya están presentando anticipadamente su renuncia voluntaria a nuestro servicio".

“La verdad, que ni la redacción de la reforma, ni el propio ministro de Justicia (Jaime Gajardo) que dejó de ser una persona confiable para el personal de Gendarmería de Chile, hoy día pueden garantizar” que la reforma no afectará sus remuneraciones y otros beneficios, sostiene Jaque.

En ese sentido, el presidente del gremio advirtió con que en la actualidad hay 5.500 funcionarios que podrían renunciar a la institución de manera anticipada , ante una reforma que no ha terminado su tramitación.

“Esos funcionarios están atentos y alertas a la tramitación de esta reforma constitucional, que de aprobarse en los términos que está planteada, podría generar un éxodo importante de funcionarios, afectando la seguridad de las cárceles, debilitando la seguridad interna de las unidades penales”, agregó Jaque.

En esa línea, avisó que “esto podría generar una tremenda crisis de seguridad en materia penitenciaria, que al parecer este Gobierno pretende dejar instalado a la nueva administración”.

Por lo anterior, Jaque hizo un llamado al diálogo, donde estén involucrados todos los actores de la reforma “para el salto cualitativo que requiere gendarmería, sin que esto signifique poner en riesgo los legítimos derechos revolucionarios y previsionales de nuestro personal”.

Durante la mañana, Cordero sostuvo que el cambio va más allá de un cambio administrativo en la institución. “Gendarmería no solo pasa a Seguridad Pública, que ese sería un cambio de dependencia en rigor, la reforma del Ejecutivo es cambiar la naturaleza de ser un simple servicio público a ser una institución de orden y seguridad. Policía penitenciaria va a ser directamente”, afirmó Cordero, en conversación con T13 Radio.