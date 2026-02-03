Ataque adjudicado por la RML: dos imputados quedan en prisión preventiva por incendio y robo con violencia en predio forestal de Los Álamos

Por los delitos de incendio reiterado, robo con violencia e intimidación, porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados, este lunes fueron formalizados dos sujetos involucrados en un violento ataque armado a un predio forestal de la comuna de Los Álamos, en la Región del Biobío, acción ocurrida hace cuatro años y que fue reivindicada por la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

Los imputados fueron detenidos el pasado viernes por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), tras una serie de allanamientos realizados en domicilios de la localidad de Cañete, diligencias que permitieron concretar su captura en el marco de una investigación de larga data.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los hechos se remontan al 2 de febrero de 2022, cuando cerca de una veintena de individuos armados irrumpieron en la Parcela 22, un predio forestal ubicado en el sector Villa Los Ríos, a la altura de la Ruta P-450.

En el lugar, los atacantes efectuaron múltiples disparos con armas de fuego, incendiaron siete máquinas forestales y parte de las dependencias del recinto, además de agredir a trabajadores que se encontraban desempeñando labores.

La Fiscalía detalló que los sujetos actuaron con el rostro cubierto, utilizando cascos y chalecos antibalas, y que intimidaron a las víctimas con armas largas y cortas, correspondientes a calibres 12 y 9 milímetros.

Según informó el ente persecutor, otros integrantes de la RML ya han sido formalizados e incluso condenados por esta misma causa, la que forma parte de una serie de investigaciones vinculadas a hechos de violencia rural en la provincia de Arauco.

Durante la audiencia de formalización realizada este lunes 2 de febrero, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los dos imputados, medida que fue acogida por el Juzgado de Garantía, al estimar que la libertad de ambos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Asimismo, el tribunal fijó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.