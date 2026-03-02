Aterriza vuelo chárter con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos: dos contaban con orden de detención vigente

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comunicó que el sábado 28 de febrero aterrizó en Santiago un vuelo chárter con 34 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos por la administración del presidente Donald Trump. Según informó el secretario de Estado, esta cifra corresponde a un total de 23 hombres y 11 mujeres.

Del ese total, Elizalde sostuvo que “al arribar, y tras los controles correspondientes, dos de estas personas quedaron a disposición de la justicia chilena, ya que contaban con órdenes de detención vigentes ”.

Asimismo, precisó que “se logró asegurar un retorno ordenado gracias al procedimiento coordinado de las instituciones”, específicamente de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto a la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y otras entidades.

Este grupo se suma a los otros vuelos que han aterrizado en Santiago desde mayo de 2025 enviados por la administración de Trump. Con este vuelo, el número total de deportados desde el país norteamericano asciende a 354 personas: 283 hombres y 71 mujeres.

El jefe de gabinete afirmó que “la política de expulsiones del Gobierno de Estados Unidos no se dirige exclusivamente a Chile, sino que se aplica a todos los países”. Asimismo, aseguró que de llegar a concretarse otro vuelo “seguiremos trabajando para que el retorno de nuestros compatriotas sea seguro y conforme a la normativa vigente”.