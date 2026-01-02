Auditoría clínica y defensa a protocolos: las respuestas del Hospital del Salvador tras cirugía a madre de ministra Aguilera

El Hospital del Salvador se ha defendido de las críticas que han surgido a raíz de la cirugía de cadera “fast track” que recibió la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en un tiempo menor al usual y con la postergación de un paciente que luego falleció.

Según reveló La Tercera, Lucía Sanhueza (87), la madre de la secretaria de Estado, fue operada poco más de 10 horas después de su llegada al recinto médico. Los registros del hospital dan cuenta de que la priorización de la cirugía pasó por una decisión administrativa, que postergó la reexploración de paciente laparostomizado, que falleció tres días después a causa de un shock séptico.

En esa oportunidad, desde el Hospital del Salvador emitieron una declaración pública de seis puntos, en la que defendieron el procedimiento.

La ministra de Salud Ximena Aguilera.

En primer lugar, defendieron que “la atención de la paciente se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por nuestra institución . Al momento de su ingreso, se verificó que cumplía con los criterios de priorización de atención asociados a su edad y condición clínica”.

También sostuvieron que “todas las decisiones clínicas adoptadas estuvieron basadas exclusivamente en criterios técnicos y asistenciales” y que “la resolución quirúrgica de esta paciente no afectó la oportunidad de atención del resto de los pacientes con patología similar que se encontraban en el hospital".

Dr. Jorge Zajjur, director Hospital del Salvador.

Luego de que se revelara el fallecimiento del paciente laparostomizado, el hospital volvió a referirse a la situación mediante un comunicado difundido en la tarde de este viernes. “Es importante precisar que el paciente se encontraba hospitalizado desde cinco días previos a su fallecimiento, en estado grave, y permanecía internado en una Unidad de Cuidados Intensivos. Durante ese período recibió tratamiento médico continuo, integral y acorde a su condición clínica, incluyendo manejo intensivo y las intervenciones quirúrgicas necesarias para abordar su problema de salud”, explicaron.

“Pese a los esfuerzos terapéuticos desplegados por los equipos clínicos, su evolución fue desfavorable y finalmente falleció, en un contexto de deterioro general asociado a sus antecedentes y la gravedad de su cuadro clínico”, informaron.

En esa línea, expusieron que el aseo quirúrgico que debía recibir el paciente correspondía a un procedimiento programado y no de urgencia. “Como es frecuente, durante esa jornada se registraron diversas modificaciones en la tabla de pabellón por motivos vinculados a complicaciones de otros usuarios. Pese a ello, el procedimiento fue realizado de forma oportuna para esta clase de intervenciones programadas", recalcaron.

Hacia el final del escrito manifestaron que, de igual manera, instruyeron la realización de una “auditoría clínica” y que la atención que recibió la madre de la ministra se tomó sobre la base de “criterios técnicos y clínicos”. También confirmaron que recibieron un requerimiento de la Contraloría sobre este caso y que éste será “atendido conforme a los procedimientos establecidos”.