Aumentan a 10 los fallecidos producto de explosión de camión de gas en Renca: hay siete personas en riesgo vital

Durante esta jornada, la Subsecretaría de Redes Asistenciales informó que aumentaron a 10 los fallecidos producto de la explosión de un camión de gas ocurrido el jueves pasado en Renca.

De acuerdo a la información de la cartera, los antecedentes recogían la evaluación de los pacientes hospitalizados hasta las 18 horas.

En esa línea, señalaron que “lamentamos profundamente informar el fallecimiento de un paciente producto de la gravedad de sus heridas, quien se encontraba recibiendo atención en la Mutual de Seguridad”.

También enviaron sus condolencias a sus familiares y cercanos “ante esta irreparable pérdida”.

El sábado pasado se había confirmado el deceso de otras dos personas que se mantenían en estado de gravedad tras la explosión del camión con el combustible ocurrida el pasado jueves.

Asimismo, detallaron que se mantienen 11 personas recibiendo atención médica, de las cuales siete se mantienen “estable dentro de su gravedad”, pero “aún en riesgo vital”, y cuatro afectados que se encuentran en cuidados intermedios.