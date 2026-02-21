Explosión de camión de gas en Renca: se confirman dos nuevos fallecidos

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó esta jornada de sábado que lamentablemente el número de fallecidos por la grave explosión de un camión de gas en Renca ha aumentado.

Según detallan desde la subsecretaría, dos de las personas internadas en la Mutual de Seguridad fallecieron esta mañana debido a la gravedad de sus quemaduras y pese a los esfuerzos realizados por el equipo de salud. Ambas pacientes son de sexo femenino.

“Como Ministerio de Salud, y junto a la Mutual de Seguridad, expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a las familias, seres queridos y cercanos de ambas víctimas. En este momento de profundo dolor, nuestro pensamiento está con ellos”, detallan mediante un reporte esta jornada sobre la evolución de los pacientes.

Asimismo, y en cuanto a los 15 pacientes que permanecen hospitalizados, tanto en la red pública como en la red privada de salud, detallan que su condición se mantiene sin variaciones respecto de lo informado en la jornada de ayer.

Así, 14 de ellos se encuentran con riesgo vital, y dos fueron trasladados desde Clínica Bupa y Red Salud hacia Mutual y ACHS respectivamente.

De esta forma, los pacientes se encuentran internados en los siguientes recintos: