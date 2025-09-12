Autoridades hacen llamado a la precaución ante masiva salida de vehículos de la RM por Fiestas Patrias

Según las proyecciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), 1.089.919 vehículos saldrán de la Región Metropolitana (RM) con motivo de las Fiestas Patrias.

El masivo éxodo de automóviles comenzará este viernes 12 de septiembre, de hecho se espera que solo esta jornada 124.601 vehículos salgan de la capital por las distintas rutas.

En es contexto, la titular del MOP, Jessica López, hizo un llamado a la prevención de los conductores y los peatones.

“Vamos a tener dos salidas muy masivas que se inician hoy en la tarde a partir de las 2.00 de la tarde aproximadamente, durante el día sábado mañana y el próximo miércoles 17 y jueves 18″, indicó.

En ese sentido, hizo un llamado a “programar apropiadamente los viajes. Esto significa primero respetar las reglas”, sostuvo, precisando que “en el caso de la conducción está prohibido el uso de celular”.

“El llamado es a tener conciencia de que vamos a estar circulando en rutas que van a tener una mayor carga que lo habitual”, indicó.

En concreto, las rutas que conectan a Santiago (5 Norte, 5 Sur, 68 y 78) contarán con reforzamiento policial y de equipos de emergencia.

En esa línea, López hizo un llamado a la precaución. “Queremos tener un 18 seguro, queremos que tengan unas vacaciones y días de feriado y disfrutar las Fiestas Patrias en forma segura”.

“Para eso lo que tenemos que evitar es sufrir cualquier tipo de inconveniente”, sostuvo, agregando: “Por eso es tan importante el llamado a conducir con precaución”, aseveró.

La advertencia también se le hizo a los peatones, para que circulen con precaución. “No se cruzan las autopistas en las calles, solo en los lugares permitidos”.