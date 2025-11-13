OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Autoridades presentan estrategia anti-turbazos: contempla aumento de patrullajes por georeferenciación y uso de drones

    El plan, que contempla acciones en prevención, control y persecución penal, fue diseñado por el Departamento de Planificación y Control de Gestión de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En una actividad con la prensa, la mañana de este jueves, en la Octava Comisaría de Carabineros de Colina, se realizó el lanzamiento de la nueva estrategia policial para enfrentar el delito conocido como “turbazo”.

    La actividad fue encabezada por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y participaron los subsecretarios Carolina Leitao y Rafael Collado, el general subdirector de Carabineros, Enrique Monrás, el jefe nacional contra robos y focos criminales de la PDI, Marco Ramírez, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, y el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo.

    El plan, que contempla acciones en los ejes de prevención, control y persecución penal, fue diseñado por el Departamento de Planificación y Control de Gestión de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros.

    Esta estrategia de la policía uniformada en coordinación con la Subsecretaría de Seguridad Pública, surge con la intención de reducir los delitos de robo con violencia o intimidación en domicilios de la Región Metropolitana.

    Con su puesta en marcha, se espera generar un modelo operativo replicable en todo el país.

    La iniciativa comenzará su ejecución este mes, a través de la Jefatura de Zona Metropolitana de Carabineros.

    Según explican desde Carabineros, para la implementación se dispuso un Plan Operativo, que considera reforzar los patrullajes, usando drones, cuarteles móviles y patrullas mixtas, en base a la georeferenciación del delito.

    El dispositivo cuenta con recursos logísticos de la Prefectura de Radiopatrullas e Intervención Policial y la Escuela de Suboficiales, e integra a personal especializado en operación de drones certificado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, junto a alumnos en práctica profesional que cumplen funciones de apoyo operativo.

    Las labores van a desarrollarse en dos fases nocturnas, con despliegues simultáneos en distintas comunas, buscando anticiparse a la ocurrencia de ilícitos y fortalecer la sensación de seguridad de los vecinos.

    Por otro lado, las Oficinas de Integración Comunitaria impulsarán campañas de autocuidado y trabajo conjunto con las juntas de vecinos, promoviendo la denuncia oportuna y el empoderamiento ciudadano frente al delito.

    El ministro Cordero destacó la alianza con los municipios para materializar este plan, considerando el conocimiento que tienen ellos de sus territorios y el “efecto multiplicativo en el patrullaje” que implica el trabajo coordinado.

    La autoridad explicó que los lugares con mayor incidencia de estos delitos están identificados, sin embargo esa no es información que se pueda divulgar públicamente.

    “El elemento común es que este tipo de delitos tienden a concentrarse en determinados perfiles de barrios, no de comunas, sino que de barrios, asociados a determinadas proximidades, lo que hace que la estrategia de patrullaje también esté focalizada”, señaló la autoridad.

    La idea de este servicio se concretó en una mesa de trabajo encabezada por el Subsecretario de Seguridad Pública y la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, con la presencia de alcaldes, que expresaron su respaldo al plan y manifestaron interés en fortalecer los convenios con el Departamento OS-14.

    Más sobre:PolicialCarabinerosSeguridadTurbazos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carabineros abate a sujeto que atacó con un cuchillo a un funcionario de la Corte de Apelaciones de Arica

    Gobierno finalmente decide “no avanzar” en la definición de sitios prioritarios: gremios valoran la decisión

    Fiscalía reformaliza a Juan Beltrán por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

    La misión especial de Solari de cara a la segunda vuelta de Jara

    “El que no salta es paco”: el cántico que toca una fibra sensible a familiares de carabineros en el oficiliasmo

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    Carabineros abate a sujeto que atacó con un cuchillo a un funcionario de la Corte de Apelaciones de Arica
    Chile

    Carabineros abate a sujeto que atacó con un cuchillo a un funcionario de la Corte de Apelaciones de Arica

    Fiscalía reformaliza a Juan Beltrán por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

    La misión especial de Solari de cara a la segunda vuelta de Jara

    Gobierno finalmente decide “no avanzar” en la definición de sitios prioritarios: gremios valoran la decisión
    Negocios

    Gobierno finalmente decide “no avanzar” en la definición de sitios prioritarios: gremios valoran la decisión

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    ¿El regreso del FUT?

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos
    Tendencias

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Qué es la “flota fantasma” de Rusia y cómo es utilizada para evadir las sanciones de Occidente

    Leyendas, vocales de mesa y sin votar por estar en Rusia: las Elecciones para los deportistas chilenos en el exterior
    El Deportivo

    Leyendas, vocales de mesa y sin votar por estar en Rusia: las Elecciones para los deportistas chilenos en el exterior

    Las claves del sorprendente rendimiento de Corea del Norte en el Mundial Sub 17

    La razón por la que Fernando Zampedri se excusó de ser vocal de mesa

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”
    Cultura y entretención

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Dua’s version: escucha su interpretación de El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales
    Mundo

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Marco Rubio apunta que las pruebas nucleares propuestas por Trump incluirán el uso de “sistemas de lanzamiento”

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte